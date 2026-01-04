Student popsal hledání blízkých v hořícím baru: Rozpoznal jsem jen zuby

Novoroční požár v oblíbeném švýcarském baru Le Constellation v lyžařském středisku Crans-Montana si vyžádal 40 obětí a více než 100 zraněných. Mezi hrdiny riskujícími vlastní životy patří mimo jiné student Ferdinand, jenž se vrátil do hořícího baru, aby hledal svého bratra a přítelkyni.

Jedním z hrdinů hrozného neštěstí je student Ferdinand Du Beaudiez (19), v tu chvíli v baru s přáteli, bratrem a přítelkyní. Po vzplanutí se mu podařilo dostat ven, ale místo toho, aby utekl do bezpečí, se rozhodl vrátit zpět. „Nechtěl jsem, aby zůstali v plamenech. Můj první reflex byl jít je najít,“ řekl médiím.

V hustém kouři a ve velmi nebezpečných podmínkách narazil na tělo tak popálené, že bylo možné rozpoznat pouze zuby. I tak se ho pokusil odtáhnout. „Nemohl jsem si být jistý, zda je to muž nebo žena. Měl jsem je jen po ramena, ale byli velmi těžcí a jejich oblečení bylo úplně spálené,“ popsal děsivé detaily. Ferdinand se nevzdal a pokračoval v hledání ostatních, než ho silný kouř přinutil opustit budovu. Později ho převezli do sportovní haly, sloužící jako dočasné zdravotní středisko pro zraněné.

Vykopl dveře a vyvedl lidi ven

Dalším hrdinou, stavícím bezpečí ostatních nad vlastní zdraví, je místní muž Paolo Campolo (55). I když nebyl na silvestrovské párty, jeho rychlá reakce při požáru byla k nezaplacení. Využil své znalosti okolí a běžel k zadnímu východu, odkud začal vyvádět z hořícího baru lidi.

„Nebylo možné se dostat moc daleko, možná tak na metr, na dva. Chytali jsme lidi a tahali je ven,“ uvedl Campolo. Tento čin ho stál hospitalizaci kvůli těžkému poškození dýchacích cest od dýmu, ale jeho hrdinství zachránilo životy desítek lidí.

Bratr už nebude jako dřív

Mezi dalšími, kdo riskovali vlastní životy, byl i 17letý bratr Tristana Fischera. Okamžitě začal rozbíjet okna a tahat lidi z plamenů. Tristan se obává, že tato zkušenost ovlivní bratrovo mentální zdraví. „Neprospal ani jednu celou noc, už nemluví jako dřív,“ řekl ustaraně.

Tento hrdinský čin vyvolává i otázky ohledně bezpečnostních opatření v baru. Vstup do Le Constellation byl povolen již od 16 let, což vzbuzuje pochybnosti o adekvátní kontrole a bezpečnostních normách. Tristan se připojil k těm, kdo volají po vyšetřování laxního přístupu k bezpečnosti a nelegálnímu podávání alkoholu mladistvým.

