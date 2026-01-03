Požár v baru v alpském středisku Crans-Montana proměnil silvestrovskou noc v tragédii. Desítky lidí zahynuly a další zůstávají pohřešovaní. Zoufalé rodiny marně obcházejí nemocnice a do pátrání zapojují i sociální sítě – na instagramu vznikl účet se snímky mladých lidí přítomných v době požáru, o nichž se jejich blízcí dosud nedozvěděli žádnou zprávu. Identifikace obětí podle úřadů kvůli rozsahu popálenin pokračuje a potrvá delší dobu.
Oběti švýcarského pekla? Zoufalí rodiče pátrají po dětech
1.Alice Kallergisová (15)
Alice má řecko-švýcarské občanství a ve Švýcarsku žije trvale. Naposledy ji lidé viděli v baru krátce po půl druhé ráno, kdy začal hořet strop. Její bratr zveřejnil na sociálních sítích výzvu s tím, že rodina nemá žádné zprávy a netuší, zda je dívka v nemocnici, nebo patří mezi oběti.
2.Arthur Brodard (16)
Arthur přišel do baru se skupinou spolužáků, kteří měli na silvestrovský večer rezervovaný stůl. Z jedenácti mladých lidí se dosud podařilo vypátrat pouze jednoho. Arthurův telefon zůstal od noci tragédie nedostupný. Jeho matka Laetitia už více než den objíždí nemocnice ve Švýcarsku i v okolních zemích a marně čeká na jakoukoli zprávu.
3.Alicia (15) a Diana (14) Gonsetové
Alicia a Diana jsou sestry. Jejich rodina oznámila zmizení krátce po požáru prostřednictvím sociálních sítí. Od silvestrovské noci o nich nikdo neslyšel a nejsou vedeny mezi hospitalizovanými.
4.Émilie Pralongová (22)
Émilie vyrazila do baru s přáteli, domů se už ale nevrátila. Její dědeček Pierre vystoupil v televizi s emotivní prosbou o pomoc. Rodina stále doufá, že se mladá žena nachází v některé z nemocnic, zároveň se však připravuje i na nejhorší scénář.
5.Stiven Ivanovski
Rodina a přátelé pohřešují také mladého muže jménem Stiven Ivanovski. Podle blízkých byl v době požáru v baru a mohl mít na sobě bílé kalhoty a světlý svetr. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a jeho telefon je nedostupný.
6.Giovanni Tamburi (16)
Giovanni z Boloně trávil prázdniny se svým otcem ve Švýcarsku. Na Silvestra zamířil s přáteli do baru, odkud se měl podle svědků snažit uniknout před plameny. Podle deníku Daily Mail kontaktovala jeho matka Carla všechny dostupné nemocnice, dosud však nezískala žádnou odpověď.
7.Achille Barosi (16)
Achille se do baru vrátil krátce po půlnoci, aby si vyzvedl bundu a mobilní telefon, které tam předtím nechal. Od té chvíle o něm rodina nemá žádné zprávy. Jeho teta Francesca uvedla, že netuší, kde se chlapec nachází, a rodina doufá, že je v některé z nemocnic. Zároveň ale připouští, že netuší, zda je ještě naživu. Achille studuje uměleckou školu v Miláně a blízcí ho popisují jako talentovaného malíře.
8.Galerie
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.