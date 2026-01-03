Útok v obchodním domě Futurum v Hradci Králové: V nehtovém studiu si vyřizoval účty

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku.
Nůž, kterým se pokoušel bránit útoku napadený muž, zůstal ležet před vchodem do Futura. Zřejmě ho ztratil nebo odhodil, když utíkal před pachatelem.
Nůž, kterým se pokoušel bránit útoku napadený muž, zůstal ležet před vchodem do Futura. Zřejmě ho ztratil nebo odhodil, když utíkal před pachatelem.
Nůž, kterým se pokoušel bránit útoku napadený muž, zůstal ležet před vchodem do Futura. Zřejmě ho ztratil nebo odhodil, když utíkal před pachatelem.
Autor: jp - 
3. ledna 2026
13:55

Jako vražedný útok vyhodnotila policie páteční incident v hradeckém obchodním domě Futurum. Vietnamec sem šel do nehtového studia řešit se sekáčkem a obuškem spory s krajanem. Vážně ho zranil a lehce pořezal zákaznici centra.

„Po předchozí slovní rozepři udeřil muže (28) nejdříve teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. V  útoku dále pokračoval sekáčem, kterým ho zranil na předloktí a hrudníku. Poškozený se pokoušel bránit nožem,“ popsala policistka Andrea Muzikantová incident, který se odehrál před 17. hodinou v 2. patře centra a při kterém navíc cizinec (32) způsobil zákaznici (25), svědkyni konfliktu, řeznou ránu na uchu.

Evakuace a hodina hledání pachatele

Po činu se dal útočník na útěk. „Z toho studia vyběhl zmatený muž, měl zakrvácený obličej a šermoval se sekáčkem,“ popsal svědek. Policisté agresora ho hledali v okolí, se zásahovkou i ve Futuru a zákazníci i prodavači byli vyzváni, aby vše nechali a vyšli ven. Šlo o 2000 lidí. Před vchodem zůstal ležet nůž, kterým se bránil napadený a utíkal před pachatelem. Na podlaze cestou od místa činu až ke kudle a i dál bylo plno kapek krve.

Video  Útočník v obchodním centru v Hradci napadl dva lidi  - Blesk: Jitka Pecharová
Video se připravuje ...

Zadržen do hodiny

Policie pracovala i s informací svědků, že muž nasedl k někomu o auta a ujel. Až před 18. hodinou přišla ze zhruba 1,5 kilometrů vzdálené nemocnice zpráva, že útočník je tam. Šel vyhledat ošetření, kde byl poznán osobou. Po lékařském zákroku skončil v policejní cele. Za pokus o vraždu, který spáchal pod vlivem 1,7 promile, mu hrozí až 20 let.

V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku.
V obchodním centru Futurum v Hradci Králové došlo k útoku.
Nůž, kterým se pokoušel bránit útoku napadený muž, zůstal ležet před vchodem do Futura. Zřejmě ho ztratil nebo odhodil, když utíkal před pachatelem.
Nůž, kterým se pokoušel bránit útoku napadený muž, zůstal ležet před vchodem do Futura. Zřejmě ho ztratil nebo odhodil, když utíkal před pachatelem.
Nůž, kterým se pokoušel bránit útoku napadený muž, zůstal ležet před vchodem do Futura. Zřejmě ho ztratil nebo odhodil, když utíkal před pachatelem.

Témata:
ženanapadenínůždopadenízraněnímužsekáčekzásahovkapachatelkrváceníobchodní centrumfuturumpoliciestudiumobchodní důmHradec Králové
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Petr Hoflinger ( 3. ledna 2026 14:59 )

Ne, protože se jedná o módní doplněk!😂

Jarmila Hradecna ( 3. ledna 2026 14:47 )

A u Vietnamců nevadí, když uvádíte národnost? To není útok na menšiny?

Petr Hoflinger ( 3. ledna 2026 14:12 )

No jo, rákosníci. Ještě že tam nenaběhl s mačetou.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud