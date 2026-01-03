Útok v obchodním domě Futurum v Hradci Králové: V nehtovém studiu si vyřizoval účty
Jako vražedný útok vyhodnotila policie páteční incident v hradeckém obchodním domě Futurum. Vietnamec sem šel do nehtového studia řešit se sekáčkem a obuškem spory s krajanem. Vážně ho zranil a lehce pořezal zákaznici centra.
„Po předchozí slovní rozepři udeřil muže (28) nejdříve teleskopickým obuškem do horní poloviny těla. V útoku dále pokračoval sekáčem, kterým ho zranil na předloktí a hrudníku. Poškozený se pokoušel bránit nožem,“ popsala policistka Andrea Muzikantová incident, který se odehrál před 17. hodinou v 2. patře centra a při kterém navíc cizinec (32) způsobil zákaznici (25), svědkyni konfliktu, řeznou ránu na uchu.
Evakuace a hodina hledání pachatele
Po činu se dal útočník na útěk. „Z toho studia vyběhl zmatený muž, měl zakrvácený obličej a šermoval se sekáčkem,“ popsal svědek. Policisté agresora ho hledali v okolí, se zásahovkou i ve Futuru a zákazníci i prodavači byli vyzváni, aby vše nechali a vyšli ven. Šlo o 2000 lidí. Před vchodem zůstal ležet nůž, kterým se bránil napadený a utíkal před pachatelem. Na podlaze cestou od místa činu až ke kudle a i dál bylo plno kapek krve.
Zadržen do hodiny
Policie pracovala i s informací svědků, že muž nasedl k někomu o auta a ujel. Až před 18. hodinou přišla ze zhruba 1,5 kilometrů vzdálené nemocnice zpráva, že útočník je tam. Šel vyhledat ošetření, kde byl poznán osobou. Po lékařském zákroku skončil v policejní cele. Za pokus o vraždu, který spáchal pod vlivem 1,7 promile, mu hrozí až 20 let.
