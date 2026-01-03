Tragédie ve Švýcarsku: Při požáru v baru se zranil i Čech!
Při tragickém požáru v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana o silvestrovské noci byl podle informací tamní policie zraněn i jeden český občan. Uvedla to mluvčí ministerstva zahraničních věcí (MZV) Mariana Wernerová.
Čeští diplomaté jsou podle ní připraveni poskytnout konzulární pomoc, žádné podrobnosti ale veřejně sdělovat nebudou. Požár si vyžádal životy 40 lidí, další desítky byly vážně zraněny. Byli mezi nimi Švýcaři i cizinci.
„Náš zastupitelský úřad je v kontaktu se švýcarskou federální policií. Podle jejích informací je mezi zraněnými z tragického požáru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana jeden český občan. Jsme připraveni poskytnout konzulární asistenci, veřejně však nebudeme sdělovat žádné podrobnosti,“ uvedla Wernerová.
