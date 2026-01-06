Posun v případu smrti novorozenců v Litoměřicích: Soud a výslech personálu!
Kriminalisté začali rozplétat záhadné úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici. V tragické události došlo k posunu, když si Státní zastupitelství vyžádalo pro zdravotníky zbavení jejich zákonné povinnosti mlčenlivosti. S výslechy personálu nemocnice by se mělo začít tento týden.
Případ, který otřásl litoměřickým porodním centrem, se stal loni v listopadu, kdy během jednoho dne lékaři oživovali hned čtyři miminka, dvě z nich nakonec zemřela. O život bojovala i jedna z rodiček.
Soud zbavil personál mlčenlivosti
Vedení porodnice postavilo mimo službu vedoucí porodního sálu a lékařku, která vykonávala službu. Vzhledem k tomu, že mají lékaři povinnosti mlčenlivosti, museli se vyšetřovatelé obrátit na soud.
„Žádali jsme soud o zproštění jejich mlčenlivosti, stejně jako litoměřické nemocnice, aby byly k dispozici všechny údaje pro znalce, kteří již byli přibráni,“ potvrdil pro CNN Prima NEWS dozorující státní zástupce Jan Jakovec. Vzhledem k citlivosti případu nechtějí policisté sdělovat žádné detailní informace.
„Krajská zdravotní nebude uvolňovat dílčí zjištění, ale až komplexní závěrečnou zprávu, aby nedocházelo k interpretaci neúplných dat,“ řekla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
