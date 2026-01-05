Dcera s mámou nepřežily štědrovečerní večeři: Policisté vyšetřují pět zdravotníků!
Vánoční tragédie otřásla lidmi v italské obci Pietracatella. Po štědrovečerní večeři se udělalo členům jedné z tamních rodin zle, dceru Saru (†15) ale opakovaně poslali zdravotníci z nemocnice ve městě Campobasso domů. Jak ona, tak její matka Antonella (†50) zemřely, otce Gianniho (55) zachránil převoz na kliniku v Římě.
Rodina pojedla ryby, slávky a houby. Dceři i matce začalo být poté špatně, Saru dokonce převezla sanitka na pohotovost, odtud ji ale dvakrát poslali domů. Jenže stav dívky se zhoršil, nakonec ji hospitalizovali v nemocnici, kde následně zemřela. Stejný osud čekal i matku. Sice se ji snažili zdravotníci zachránit, žena ale neměla šanci.
Akutní selhání jater?
Odborníci se domnívají, že u matky s dcerou se po otravě jídlem rozvinulo akutní selhání jater. Překvapeni z rychlého průběhu a tragického konce byli sami zdravotníci. Klinický obraz u obou žen nabral směr, který se prý vyskytuje jen zřídka. „Rychle vedl k úmrtí, a to i přes péči, kterou jsme jim poskytli. Příznaky se projevily po jídle, ale jedná se o kusé informace od šokovaných členů rodiny,“ připustil Vincenzo Cuzzone z nemocnice Cardanelli v Campobassu.
Sara údajně dorazila do nemocnice s nespecifickými příznaky. Následný rychlý vývoj přiměl lékaře hospitalizovat také Antonellu. „Snažili jsme se být o krok napřed, bohužel to nestačilo,“ uvedl podle britského serveru Mirror jeden ze zdravotníků.
Vyšetřovaní zdravotníci
Otec Gianni byl převezen na kliniku v Římě, kde se zotavuje. Pod dohledem zdravotníků je i starší dcera (18) rodiny. Ta se prý společné večeře neúčastnila. Policisté odebrali vzorky potravin, případem se zabývá státní zastupitelství, nařídilo pitvu zemřelých. Pět lékařů z nemocnice Cardanelli je vyšetřováno kvůli zabití, podle státního zástupce se nejspíše bude jednat o nedbalost.
Sousedé rodiny jsou z tragédie otřeseni. Obec zrušila tradiční oslavy, v nemocnici se odehrálo pietní shromáždění. „Bolest, kterou zažíváme, nám připomíná, jak křehký je život, ale také jak silná je komunita, když ví, jak držet spolu,“ uvedl starosta obce na sociální síti. Dodal, že rodinu v těch nejtěžších chvílích podpoří.
