Všechny oběti silvestrovské katastrofy ve Švýcarsku byly identifikovány. Poté co od zábavní pyrotechniky vzplanul strop a následně celý bar, nastala panika. Zoufalé rodiny obcházely nemocnice a hledaly blízké přes sociální sítě. Švýcarské úřady nyní potvrdily všech 40 obětí tragédie.
40 mrtvých po požáru ve švýcarském baru: Tito mladí lidé zemřeli v ohnivém pekle
1.Ohnivé peklo
Zatím není jasné, kolik lidí bylo v okamžiku požáru v baru a zda nebyla překročena jeho maximální kapacita. Podle svědků citovaných stanicí CNN do prostoru vedou velmi úzké schody, na které se vedle sebe vejdou nanejvýš dva lidé.
V baru se podle některých médií konala silvestrovská a novoroční party pro mládež do 17 let.
Více jako polovinu obětí tvořily teenageři. Celkem 21 zemřelo bylo Švýcarů, sedm Francouzů a šest Italů. Další oběti pocházely z Rumunska, Turecka, Portugalska, Belgie a byla mezi nimi i 15letá dívka se švýcarsko-francouzsko-izraelsko-britským občanstvím. Úřady uvedly, že identifikace obětí byla obzvlášť složitá kvůli vážným popáleninám, proto byla nutná DNA analýza.
Prezident Guy Parmelin uvedl, že Švýcarsko vyhlásí národní den smutku v pátek. Zvonění kostelů a minuta ticha připomenou oběti.
2.Emanuele Galeppini (†17)
První známou obětí obrovského požáru je mladý Emanuele Galeppini z Itálie. Chlapec byl začínající golfista. Do podniku zavítal spolu se dvěma kamarády, kterým se podle webu Reuters povedlo z místa uniknout a byli převezeni do nemocnice.
„Italská golfová federace truchlí nad odchodem Emanuela Galeppiniho, mladého sportovce, který s sebou nesl vášeň a skutečné hodnoty,“ vyjádřila se golfová federace.
3.Arthur Brodard (†16)
Matka 16letého Arthura Brodarda, který byl v baru, když vypukl požár, zoufale hledala jakékoli informace. Pro místní média BFMTV uvedla: „Může být kdekoli. Už 30 hodin jsem v Crans-Montana a nemám žádné zprávy o svém dítěti.“
Po tom, co švýcarské úřady v neděli identifikovaly nové oběti, napsala Arthurova matka na sociální síť : „Náš Arthur se odešel bavit do nebe. Můžeme začít truchlit, protože víme, že je v klidu a ve světle.“
4.Chiara Costanzová (†16)
Pro Andreu Costanza, otce mladé dívky, se v pátek zastavil svět. „Dostal jsem telefonát, který by žádný otec nikdy neměl dostat. Moje milovaná Chiara už není mezi námi,“ napsal. Chiary příběh je o to smutnější, že původně měla slavit Silvestr jinde, ale všude bylo plno, proto si s kamarádkou vybraly osudný bar.
Chiara byla vynikající studentka a úspěšná v gymnastice i lyžování. Nejen spolužáci, ale i další studenti se snaží, aby se na ni nezapomnělo. Lidé navrhují pojmenovat po Chiaře učebnu nebo místnost, vypouštět balony či vyvěsit transparenty při školních akcích.
5.Charlotte Niddamová (†15)
Další z obětí je mladá dívka Charlotte, která v lyžařském středisku často pobývala a hlídala děti. Navštěvovala soukromou židovskou školu informuje deník
Rodina na sociálních sítích oznámila: „S velkým smutkem oznamujeme úmrtí naší krásné dcery a sestry, Charlotte. Detaily ohledně pohřbu brzy zveřejníme. Děkujeme všem za podporu v těchto těžkých dnech.“
6.Alice Kallergisová (†15)
Řecko-švýcarská občanka Alice Kallergisová (†15) byla po požáru v baru Le Constellation na Nový rok nahlášena jako pohřešovaná. Alicin bratr zoufale hledal sestru prostřednictvím sociálních sítí. Její smrt v neděli potvrdil řecký ministr zahraničních věcí, informuje deník Daily mail.
Alicin otec, sdílel na sociálních sítích obrázek anděla v jednoduchém kresleném stylu s nápisem „Alice“.
7.Giovanni Tamburi (†16)
Mladík Giovanni Tamburi pocházel z Bologni v Itálii a do Crans-Montana přijel na dovolenou se otcem, který ve Švýcarsku vlastní dům. Po večeři s přáteli se vydal za zábavou do baru Le Constellation, odkud se už nikdy nevrátil.
Vzpomínková mše na Tamburiho se konala v kostele v Bologni, kde na něj zdrcení spolužáci vzpomínali. „To, co se stalo, jasně ukazuje, že neměl žádnou možnost uniknout. Bolí to, když musíme číst spekulace dospělých,“ uvedla spolužačka Emilia.
Bývalý učitel náboženství, Don Vincenzo Passarelli, dodal: „Jako věřící člověk jsem si jistý, že je v nebi. Pozůstalým rodičům a přátelů to ale láme srdce.“
8.Achille Barosi (†16)
Neskutečnou smůlu měl mladík Achille Barosi. Ten už byl zřejmě na odchodu domů, když se o půl druhé ráno vrátil do baru pro telefon a bundu. O pár okamžiků později propukl požár, ze kterého neměl šanci uniknout. Teta Achilla médiím popsala jako nadšeného malíře a uvedla, že navštěvoval uměleckou školu v italské metropoli umění.
Bratranec Edoardo Sparacino uvedl: „Mluvil jsem s Achillovými přáteli, kteří tam byli, a řekli mi, že se můj bratranec vrátil do klubu právě ve chvíli, kdy došlo k výbuchu.“
9.Tristan Pidoux (†17)
Tristan Pidoux, byl podle informací na sociálních sítích na Silvestra v baru Le Constellation a slavil Nový rok s přáteli.
Švýcarský občan byl nejprve uveden mezi pohřešovanými, v sobotu úřady potvrdily nejhorší noční můru.
Na sociálních sítích jeho rodina napsala: „Právě jsme se dozvěděli, že náš anděl Tristan nás opustil… jsme v šoku. Slíbil jsem, že vás budu informovat, ale teď si dám pauzu od sociálních sítí, protože jsem zdrcen… život je tak nespravedlivý. Odpočívej v pokoji.“
10.Sofia Prosperiová (†15)
Sofia vyrůstala ve Švýcarsku a v době své smrti navštěvovala prestižní Mezinárodní školu v Itálii.
Italská média uvedla, že mladá dívka se připojila ke skupině přátel, aby oslavila Nový rok. Úřady ji zařadily na seznam pohřešovaných poté, co její přátelé procházeli fotografie a videa z baru a rozpoznali ji mezi těmi, kteří klub neopustili.
Přátelé na TikToku Sofii vzdávali hold, jeden napsal: „Nedává to smysl. Měli jsme spolu dál vyrůstat.“
11.Riccardo Minghetti (†16)
Riccardo, rodák z Říma, slavil Nový rok v baru se sestrou Matildou a kamarádem Manfredim.Při vypuknutí požáru byla Matilde mimo bar. Manfredi přežil, ale utrpěl popáleniny na 40% těla. Na Riccarda se vzpomíná jako na bystrého chlapce s vášní pro tenis, plavání a lyžování.
Ředitelka školy dodala: „Riccardo bude navždy součástí naší školy: jeho úsměv, laskavost a citlivost zůstanou v paměti každého z nás.“
12.Benjamin Johnson (†18)
Mladý boxer Benjamin zemřel jako hrdina, když se snažil zachránit svou přítelkyni.
Prezident Švýcarské boxerské federace Amir Orfia Benjamina popsal jako nadějného sportovce a označil ho za hrdinu, který obětoval svůj život při záchraně ostatních.
Příspěvek švýcarské boxerskké federace na sociálních sítích uvádí: „Benjamin nás opustil jako hrdina. Soucítíme s jeho rodinou, příbuznými a všemi oběťmi této národní tragédie.“
13.Galerie
Proč říkali, že je mrtvých 27?