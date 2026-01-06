Vánoční obžerství střídají v lednu striktní diety a permanentky do posilovny. Předsevzetí však zřídka vydrží déle než pár dnů. Konzumace cukroví, chlebíčků i bramborového salátu způsobuje rozkolísání hladiny cukru v krvi (glykemie) – a u diabetiků se pak hodnoty vrací zpět k normálu i dva měsíce. S vysokou hladinou cukru v krvi bojují po svátcích také zdraví lidé. Diabetoložka MUDr. Maria Kureš proto radí, jak glykemii po Vánocích účinně stabilizovat.
Diabetoložka o dietách po Vánocích: Stačí procházka po jídle!? 7 kroků, které fungují
1.Tip 1.: Dávat si reálná předsevzetí
Podle diabetoložky MUDr. Marii Kureš z Nemocnice Jablonec nad Nisou mají často lidé potřebu po Vánocích razantně změnit svůj životní styl a nastaví si cíle, které nezvládnou dodržet. Hladoví, což se odráží na jejich energii. Jsou nevýkonní a cítí se unavení a slabí.
„Lidé mají pocit, že postupná změna není dostatečná a efektivní. Přitom je to naopak dobrá cesta k návratu do běžného režimu a ke stabilizaci glykemie. Doporučujeme lidem proto v lednu jíst tak, jak jsou zvyklí, ale omezit sladké a postupně například vyměnit bílé rohlíky za celozrnné pečivo,“ popisuje lékařka.
2.Tip 2.: Omezit jednoduché cukry
Lidé, kteří v prosinci upřednostňovali potraviny bohaté na jednoduché sacharidy, jako je bílá mouka a cukr, si do ledna přinášejí rozkolísanou hladinu glykemie. Bojují tak s výraznou chutí na sladké a s „vlčím“ hladem. „Cukr má tendence prudce vystoupat a pak zase spadnout, což nás nutí dát si další cukr. Kousek sladkého proto doporučuji vždy doplnit například o nízkotučný tvaroh, který glykemii udrží stabilní,“ popisuje MUDr. Kureš.
3.Tip 3.: Zvýšit množství bílkovin
S velkými výkyvy chutí a pocitem „vlčího“ hladu pomůže dostatek bílkovin. Dokáže zlepšit glykemický index celého jídla a zasytí na delší dobu. Bílkoviny zpomalují vstřebávání cukru do krevního oběhu a tím prodlužují pocit sytosti a hladina cukru tolik nekolísá.
„Do jídelníčku doporučuji zvolit zakysané mléčné výrobky, klidně s nižším obsahem tuku. Jednoduchým zdrojem bílkovin jsou i proteinové doplňky. Dále je vhodné přidat vlákninu ve formě ovoce a zeleniny,“ radí MUDr. Kureš.
4.Tip 4.: Nastavit si pravidelný režim
Zatímco v prosinci uzobávají lidé různé dobroty prakticky nepřetržitě, v lednu naopak nastupují na režim jednoho až dvou jídel denně. „Po svátcích se cítíme přesycení a sklouzáváme k nepravidelnému stravování. Typicky lidé vynechávají snídani, a naopak se přejídají ve večerních hodinách. Pro hladinu našeho krevního cukru je přitom nejvhodnější jíst pravidelně a po menších porcích,“ říká MUDr. Kureš.
Důležité je nevynechávat snídani a snažit se, aby bylo první jídlo dne vyvážené. Po noci je tělo citlivější na sacharidy a obsah snídaně výrazně ovlivní rozložení energie během celého dopoledne i chuť na sladké.
5.Tip 5.: Plánovat si jídlo dopředu
Typická česká kuchyně je bohatá na sacharidy a tuky, ale chybí jí dostatek vlákniny a bílkovin.
„Přepadne-li nás hlad a nemáme po ruce kvalitní jídlo, sáhneme po rychlém řešení – třeba po bílém rohlíku s pařížským salátem. Tato svačina však má minimum bílkovin a vlákniny, zato velké množství sacharidů a tuků, což nevyhnutelně vede k brzkému pocitu hladu,“ vysvětluje MUDr. Kureš.
Diabetoložka proto doporučuje obědy i svačiny do práce plánovat a připravovat dopředu. Zároveň radí mít vždy po ruce rychlé zdroje bílkovin, jako je zakysaný nápoj nebo bílý jogurt, které zpomalí uvolňování energie z jídla.
6.Tip 6.: Cukr sníží i procházka
Pohyb je jeden z nejjednodušších triků, jak bojovat s rozkolísanou hladinou glykemie. Krátká procházka po jídle může výrazně zlepšit reakci těla na příjem sacharidů. Svaly během chůze spotřebovávají glukózu z krve, čímž se efektivně zpomaluje vzestup hladiny cukru. „Není potřeba každý den hodiny cvičit, prospěšná je například i půlhodinová procházka po večeři,“ vysvětluje MUDr. Kureš.
7.Tip 7.: Slavit bez přejídání
Vánoční hodování se dávno neomezuje pouze na svátky, ale zahrnuje advent a často se překlápí do nového roku. „Místo tří dnů lidé hodují klidně měsíc i déle. Problematická je například zvýšená konzumace sladkých nápojů, jako je svařené víno nebo punč,“ vysvětluje MUDr. Kureš.
A Vánoci to nekončí, za několik měsíců následují Velikonoce, potom léto a s ním svatby, oslavy a grilování. „Svátky a oslavy bývají hodně spojené právě s přejídáním. Naše společnost však nepotřebuje víc jíst. Je potřeba snažit se najít jiný smysl oslav, třeba v tom, že věnujeme čas svým blízkým nebo sami sobě,“ uzavírá MUDr. Kureš.Video Herec Lukáš Malínek zhubnul 127 kilo: Teď ho čekají tři operace a odstranění 7 kilo kůžeVideo se připravuje ...
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.