Dům v Jablonci zachvátil požár: Seniora z pekla vytáhli sousedé
Hasiči na Jablonecku vyjížděli v noci na neděli k požáru roubené chalupy v Jablonci nad Nisou. Oheň dům z velké části zničil. Sousedé na poslední chvíli z pekla zachránili seniora, který se dusil jedovatým kouřem! Příčiny požáru ani výši škod zatím hasiči neznají.
Požár v oblasti Jabloneckých Pasek byl na operační středisko hasičů nahlášen krátce po půlnoci na neděli. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, při příjezdu na místo hořela střecha roubenky a požár se šířil. Při příjezdu narazili hasiči před domem na muže, kterému poskytli první pomoc a následně ho předali do péče zdravotníků. „Muž se nadýchal kouře, popáleniny neměl, převezli jsme ho na vyšetření do jablonecké nemocnice,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
Seniora přitom z pekla zachránili obyvatelé z okolních domů. „Sousedé nás zburcovali, že vedle hoří. Vběhli jsme dovnitř, v tu chvíli to ještě šlo. Pána jsme našli v garáži, špatně se mu dýchalo. Vynesli jsme ho ven,“ řekl jeden ze sousedů pro televizi CNN Prima News. Střechu domu krátce nato pohltily plameny.
Celý zásah komplikovala hasičům špatně sjízdná příjezdová komunikace. „Z důvodu bezpečnosti si velitel zásahu na místo povolal sypač Technických služeb města Jablonec nad Nisou,“ doplnila Knížková. Na uhašení ohně nasadili podle ní hasiči tři vodní proudy. „Z důvodu bezpečnosti zasahujících zásah probíhal zvenčí,“ uvedla mluvčí.
Velitel zásahu požár rozdělil na dva úseky. Jeden úsek zabezpečoval dopravu vody z nedalekého hydrantu, druhá skupina na místě hasila. Krátce před 2:30 se hasičům podařilo oheň dostat pod kontrolu, zcela uhasit se ho podařilo krátce po 05:00. „Na místě zůstala ještě dopoledne jako dohled místní jednotka dobrovolných hasičů,“ dodala Knížková.
