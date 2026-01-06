Česko zasáhla vlna vražd: Čtyři mordy dokonané a pokus o dva další, promluvila policejní psycholožka
Už šest životů mohlo násilně skončit během pouhých tří prvních dní nového roku. Co mají společného? Oběti se s pachateli většinou znaly a sdílely domácnost. I to mohlo podle policejní psycholožky Ludmily Čírtkové k tragickým číslům přispět.
Podle ní s sebou přelom roku nese určité rizikové faktory. „Lidé jsou více spolu, nechodí do práce. Je třeba připočítat i vyšší konzumaci alkoholu, která toto období provází. Jinak běžné konflikty pak nabírají na ostrosti a to, co nějakou dobu před tím ve vztahu bublalo, se vyhrotí,“ míní psycholožka Čírtková.
Zároveň ale upozorňuje, že každý případ je individuální, a nezanedbatelnou roli může u čísel hrát i náhoda. „To, že se do určitého časového období nakumuluje určitý typ činů, se skutečně stává. Mluvíme o tom, že zločiny jdou ve vlnách. Přesné příčiny tohoto fenoménu ale neznáme,“ dodala.
První mordy
1 leden: Stroupeč na Lounsku – muž zastřelil manželku a sám sebe.
Pusté Žibřidovice na Šumpersku – žena (42) zabila nožem přítele.
2. leden: Zlín – muž ubodal ženu, s níž sdílel domácnost.
Hradec Králové – Vietnamec (32) se pokusil v obchodním centru zavraždit sekáčkem dva lidi.
3. leden: Svinětice na Strakonicku – vrah ženě usekl hlavu.
Případ odložen
Policie v pondělí oznámila, že letošní první mord bude odložen. Po půlnoci na Nový rok muž ve Stroupči na Lounsku zastřelil manželku a následně sám sebe. Ve Zlíně zase poslal okresní soud do vazby vraha své spolubydlící. „A to z obavy, že by se pokusil o útěk nebo by trestnou činnost opakoval,“ sdělil soudce Petr Prokopius. Hrozí mu až 20 let vězení.
Usekl hlavu, pak se zhroutil
V pondělí vypluly na povrch detaily hrůzné vraždy ve Sviněticích na Strakonicku. Obětí má být žena († 50), která s vrahem žila na statku podle serveru Novinky. cz přes 15 let. Muž jí měl useknout hlavu zřejmě sekerou a následně se psychicky zhroutit. Policie ho proto dosud nemohla vyslechnout ani obvinit.
Prostě jim mrdlo v kouli, na to nepotřebuju psycholožku 🙄