Drama se odehrálo loni 12. února kolem poledne. Vladimír V. v silném rozrušení zapálil dům, ve kterém bydlel. Když si uvědomil, co udělal, zavolal hasiče a vyběhl ven.
Brněnská vražda u soudu: Invalida (48) zastřelil soka (†42)! „Žárlivý skinhead není dobrá kombinace,“…
„Nechápu, proč jsem zapálil svůj byt. Byl jsem ve špatném psychickém stavu, protože mi krátce před tím zemřela maminka, o kterou jsem se pět let staral. Když jsem si situaci uvědomil, snažil jsem se zastavit přívod plynu, ale nešlo mi to,“ řekl před soudem.
Poté, co přijeli na místo hasiči a policisté, vypadalo to, že požár bude brzy pod kontrolou a situace se zklidní. Jenže na místo přijel i synovec Pavel Š. (†35), který byl stejně jako Vladimír V. polovičním majitelem nemovitosti a penzistovi začal nadávat.
„Natáčel mne na mobil a škodolibě mi říkal, že mne připraví o zbrojní pas. Chtěl jsem ho jen vystrašit, aby toho nechal,“ tvrdil před soudem důchodce. Přímo před zraky policistů vytáhl pistoli a synovce jedinou ranou zastřelil.
U soudu ještě řekl, že je mu nesmírně líto, co se stalo, a že má od té doby neustálé výčitky svědomí. „Nechápu, jak se to mohlo stát.“ Když pak chtěl ve své výpovědi pokračovat, sesunul se najednou bezvládně k zemi.
První pomoc mu poskytla eskorta, kterou po pár minutách vystřídali přivolaní záchranáři. Soudce Aleš Novotný nechal na půl hodiny přerušit jednání a vyklidit soudní síň. Když pak líčení obnovil, rozhodl už jen o prodloužení vazby a líčení odročil.
Vladimír V. nebyl dosud soudně nikdy trestán a před soudcem uvedl, že jeho největším prohřeškem byla pokuta ve výši 200 korun za špatné parkování. Nyní mu hrozí trest až 20 let za mřížemi.
VIDEO: Deviantní mladík si za vraždu prodavaček v Hradci odsedí 9 let.
Deviantní mladík si za vraždu prodavaček v Hradci odsedí 9 let Blesk