Laická chyba málem zabila pacienta: Záchranář Dvořák popsal nebezpečný omyl u první pomoci
Kolaps muže přímo na ulici spustil boj o čas. Svědci sice okamžitě volali záchranku, ale jeden častý omyl při hodnocení stavu mohl záchranu fatálně zbrzdit. Lékař a záchranář Marek Dvořák popsal dramatické minuty, vysvětlil, proč se pulz u laické pomoci neměří a připomněl, že o přežití často rozhodují první vteřiny před příjezdem sanitky.
Stačilo málo a pomoc kolemjdoucích mohla mít špatný konec. Ke kolabujícímu muži se okamžitě sbíhali svědci, položili ho na záda a volali záchranku. Jenže v telefonu zazněla věta, která záchranářům pravidelně zvedá tlak. „On nedýchá, jen tak lape, ale pulz hmatám, tak asi dobrý,“ popsal situaci Marek Dvořák.
Dvořák, známý lékař urgentní medicíny a popularizátor první pomoci, vysvětluje, proč je tohle nebezpečný omyl. V extrémním stresu si lidé často nahmatají vlastní tep v prstech, ne pulz pacienta. Výsledek je falešný pocit bezpečí a zdržení pomoci. Přitom lapání po dechu už znamená zástavu oběhu a nutnost okamžité resuscitace.
Naštěstí v tomto případě svědci pokračovali v masáži hrudníku. Záchranáři byli na místě během několika minut. Následoval plný zásah: zajištění dýchacích cest, resuscitace, podání léků a rychlý transport do nemocnice. Oběh se podařilo obnovit ještě před příjezdem na urgentní příjem.
„Jestli to pán přežije, zachránili jste mu život,“ řekl Dvořák svědkům na místě. Emoce šly stranou až poté, co bylo jasné, že mu dali šanci žít. Zpráva má podle záchranáře jednoduché poselství. Když člověk nereaguje a nedýchá normálně, neřeší se pulz. Volá se 155 a podle pokynů operátora se hned zahajuje resuscitace. Všechno ostatní je druhotné. Záchranáři přijedou, přiletí a převezmou péči – ale první minuty má v rukou veřejnost.
