Hlídka muže (59) obrátila na záda a kromě nápadně fialového obličeje si všimla i lapavých dechů, u kterých je nutné zahájit stlačování hrudníku. Bývalá záchranářka okamžitě zahájila oživování.
„Nereaguje, nedýchá. Pošlete hned záchranku,“ volala strážnice při srdeční masáži. Během několika minut se do oživování zapojili také strážníci z pořádkové jednotky městské policie a policisté.
Strážníci oživili v Brně zkolabovaného muže na zastávce MHD Městská policie Brno
Strážnice je i instruktorkou první pomoci
Zdravotníci poté pacienta převzali do své péče a muže ve stabilizovaném stavu převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Strážnice, která resuscitaci zahájila, působí u městské policie současně jako instruktorka první pomoci. Teorii tak v tomto případě úspěšné procvičila přímo v terénu.