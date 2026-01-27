Zločinec nebo slovenský Adonis? Ženy na internetu nabízí úkryt hledanému Henrichovi!
Když policie na facebooku zveřejnila podobiznu hledaného muže, ani v nejmenším netušila, jaký způsobí na poprask. Místo spoluprací s policií, začaly ženy spolupracovat s mužem na útěku. Nabízejí mu úkryt, svatbu a zahrnují ho komplimenty. Zločinec získal nečekanou slávu.
Henrich Megela (34) z Rimavské Soboty se stal přes noc virální hvězdou a nejspíše se teď chytá za hlavu, že se dal na dráhu zločince a ne modelingu. Pohledný padouch je hvězdou bulvárních plátků na Slovensku a má větší zástup fanynek než kdejaká celebritka.
Přes noc celebritou
Policisté pátrání vyhlásili 16. ledna a od té doby podobizna hledaného muže sbírá jednu lichotku za druhou. Dámské osazenstvo je u vytržení a nabízí muži útočiště: „Kdyby se neměl kde schovat, u mě může.“
„Hotový Adonis, jako z reklamy na Old Spice,“ rozplývá se jiná a přirovnává zločince ke ztělesnění ideálu mužské krásy. „Ten si tu dřív najde manželku, než vy jeho,“ naráží jiný uživatel na nebývalý zájem. „Pro Boha, to aby tě dřív našla policie než ty ženy v komentářích,“ vystihl vtipně situaci další komentující. „To je snad poprvé, co hledaný nevypadá jako z Pachu krve,“ píše trefně jiný. Někteří komentující žertují, že se Henrich dostal do hledáčku policie schválně, aby si mohl užívat přízně žen. „Určitě spáchal trestný čin jen aby se sem dostal a mohl si číst komentáre od žen,“ spekulují.
