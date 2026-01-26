Vražda novináře Kuciaka opět u soudu: Padne trest pro Kočnera a Zsuzsovou?!
Na Slovensku začal nový proces s dvěma zbylými obžalovanými v případu vraždy novináře Jána Kuciaka, při které byla v roce 2018 zastřelena také reportérova přítelkyně Martina Kušnírová. Tři další lidé, včetně vraha této dvojice, slovenské soudy v kauze už dříve pravomocně uznaly vinnými.
Nyní obžalovaný Marian Kočner si podle prokuratury objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho podezřelou ekonomickou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit plánovaný vstup do politiky. Další obžalovaná Alena Zsuzsová je podezřelá z toho, že zločin zprostředkovala. Kočner i Zsuzsová si v současnosti odpykávají ve vězení dlouholeté tresty za jiné trestné činy.
Specializovaný trestní soud se kauzou zabývá už potřetí poté, co slovenský nejvyšší soud loni zrušil jeho další osvobozující rozsudek nad Kočnerem a také odsuzující verdikt nad Zsuzsovou.
Případ dostal nový senát soudu první instance. Nejvyšší soud toto své rozhodnutí zdůvodnil tím, že původní tříčlenný senát neuposlechl jeho příkaz ohledně projednání některých důkazů.
Spolu s případem Kuciakovy vraždy se specializovaný trestní soud bude znovu zabývat také kauzou přípravy nedokonaných vražd dvou prokurátorů a jednoho právníka. V této části procesu čelí obžalobě Kočner, Zsuzsová a další dva lidé, a to Dušan Kracina a Darko Dragić.
Po vraždě Kuciaka se na Slovensku konaly mohutné protivládní demonstrace a země čelila politické krizi, v zájmu jejíhož řešení tehdy odstoupil z funkce premiéra Robert Fico. Později této své rezignace Fico litoval. Do křesla ministerského předsedy se pak vrátil v roce 2023 po vítězství své strany Směr-sociální demokracie v předčasných parlamentních volbách.
