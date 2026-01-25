Muž (80) žil přes 20 let ve sklepě! Našli ho v otřesném stavu

Přes 20 let žil senior (80) ve sklepě v Helsinkách. V kobce bez oken, koupelny a záchodu muže objevili finští policisté. Seniora našli ve špatném fyzickém stavu. V souvislosti s případem policie zadrželi několik osob.    

K nálezu seniora došlo v rodinném domě v Helsinkách, a to na základě oznámení od úřadů. Ve místnosti neměl senior záchod, koupelnu ani možnosti, jak si uvařit jídlo. „V prostorách panoval velký nepořádek,“ citoval deník Helsingin Sanomat vedoucího vyšetřování Jari Korkalainena. Podle finských médií žil senior v místnosti o velikosti 30 metrů čtverečních. 

Sám senior byl po nálezu ve špatném fyzickém stavu. Na místo tak vyrazila také záchranná služba. Policisté v souvislosti s případem zadrželi tři osoby. Ty vyšetřovatelé podezírají z obchodování z lidmi.

 

Podle jednoho ze sousedů seniora několikrát spatřil venku. V průběhu let se ovšem zdravotní stav seniora výrazně zhoršila. „Nyní posuzujeme, zda byl muž ve stavu, kdy mohl sám posoudit nelidskost situace,“  dodal k případu Korkalainen.

