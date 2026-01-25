Lanovka na Šumavě uvěznila matku s dcerou: Dramatická záchrana
Noční můra se stala realitou pro dvě ženy na výletě. Matka s dcerou zůstaly zaseknuté na lanovce směřující na šumavský Pancíř v přibližně šestimetrové výšce. Po chvíli je z nepříjemné situace dostala horská služba. K záseku došlo kvůli technickým problémům.
V sobotu 24. ledna se matce s dcerou cestou na šumavský Pancíř stala hrůzná představa realitou. Zasekly se na lanovce vedoucí na horu vysokou 1 214 m. n. m a zůstaly viset v přibližně šestimetrové výšce nad zemí. Naštěstí po chvilce přijela horská služba, která obě ženy vysvobodila.
„V dopoledních hodinách, z nezjištěných důvodů přestala jet lanovka na Pancíř, kde zůstali dva cestující. Během chvíle byly obě osoby evakuovány družstvem záchranářů HS Špičák,“ informovala Horská služba Šumava na sociálních sítích.
Vyšetřovatelé dosud neodhalili, co bylo příčinou incidentu. „Nejspíš závada na převodovce. Jinak je to první selhání od roku 2018,“ sdělil v komentáři náčelník lanové dráhy Ivan Oberfalzer. Další den na svém profilu předešlou domněnku potvrdil a oběma ženám se omluvil za komplikace. Horské službě poděkoval za perfektní a rychlý zásah. Lanová dráha je podle oficiálního webu mimo provoz.
Lanovka je v provozu od roku 1971 a řadí se mezi nejstarší v České republice. Kromě stanice Pancíř je možné využít i Stanici Špičák s výškou 860 m. n. m. a Stanici Hoffmanky s 1085 m. n. m.
