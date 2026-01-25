Mše za Libora (†54) zastřeleného v Chřibské: Slib starosty, kterému zachránil život!

Autor: Kristýna Beránková - 
25. ledna 2026
05:00

Každému ochotně rád pomohl a zachránit přátele se pokusil i během pondělní střelby. Libor Cicvárek (†54) se během útoku Romana C. (†39) stal jedinou obětí. Včera se do kostela v Chřibské na Děčínsku přišli s hrdinou rozloučit kolegové, přátelé i sousedé.

Antonín Sedlák z chřibské farnosti, který obřad vedl, přidal i několik slov o osobním životě zesnulého otce dvou nyní již dospělých synů. Připomněl, že zesnulý byl známý tím, že nikomu neodmítl pomoc a požádal přítomné, aby se modlili za jeho duši. „Udělám vše, abych této rodině pomohl překonat nejtěžší období,“ slíbil ještě před mší starosta Jan Machač, kterého se právě Cicvárek snažil dostat do bezpečí před šíleným střelcem.

Motiv stále řeší

Střelec Roman C. útočil údajně kvůli sporu s jedním ze zaměstnanců úřadu, ale policie motivy hrůzného činu dál prověřuje. Přinesl si čtyři nelegálně držené zbraně, další dvě našli policisté u něj doma. Padnout mělo na 200 výstřelů a šest lidí bylo zraněno. Roman C. nakonec zbraň obrátil proti sobě.

testovnik ( 25. ledna 2026 11:39 )

Nechápu proč má pan Cicvárek jakožto hrdina "maincraft" obličej ! Čest jeho hrdinství a památce, tudíž by měl být zveřejněn !!!

bibijana ( 25. ledna 2026 10:40 )

Hastík. Přesně tak 👍 👍 👍 👍 👍

František Hastík ( 25. ledna 2026 10:08 )

"Střelec Roman C. útočil údajně kvůli sporu s jedním ze zaměstnanců úřadu.."
Tak si to zrekapitulujeme: Vrah střílí z okna svého bytu na starostu, který tvrdí, že ho sotva zná a pak jde na obecní úřad. Zastřelí pana Cicvárka, který se ho snaží zastavit a jde dál. Proč nezastřelil toho, se kterým měl spor a zastřelil se před svou matkou? Vrah je narkoman, měl potíže se zákonem, hromadí nelegálně zbraně a občas si jen tak zastřílí. Mnozí o tom ví a mlčí. Teď oslavují hrdinu, kterému je jejich truchlení platné jako mrtvému zimník.

Zobrazit celou diskusi
