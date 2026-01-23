Poprava na fotbalovém hřišti: Ozbrojenci si během »přáteláku« vyřizovali účty?!
Na fotbalovém činu v Ekvádoru došlo k brutálnímu činu. Během přáteláku mezi skupinou mužů na hřiště vtrhli maskovaní ozbrojenci a nemilosrdně zastřelili tři osoby. Mělo by se zřejmě jednat o vyřizování účtů spojených s drogovou trestnou činností.
Děsivý moment je vidět na záběrech z bezpečnostních kamer. Skupina ozbrojenců z ničeho nic vnikla na hřiště a všem poručila, aby si lehli na zem. Na sobě měli falešné uniformy připomínající policejní. Jednoho z mužů útočníci bez slitování popravili přímo na hřišti. Další dvě osoby zastřelili v areálu.
Podle vyšetřování policie trojice mužů patřila do drogového gangu. Jeden z nich byl dokonce i vůdcem skupiny. Útok měl být proveden členy rivalské skupiny. Všechny oběti měly v trestním rejstříku záznamy související s drogovou trestnou činností, v některých případech dokonce i vraždy.
Policisté proto zatím pracují s hypotézou, že šlo o vyřizování účtů. „Vyšetřování je v plném proudu, k žádným zatčením zatím nedošlo,“ informoval deník Daily Star.
