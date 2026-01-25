20 let od vraždy Františka Mrázka: Bosse jsem nikdy neviděl, říká „Íčko“ Langer pro Blesk. Bojí se archivů?
Byla středa 25. ledna 2006. Poslední den života kontroverzního podnikatele – údajného bosse podsvětí Františka Mrázka. Dosud neznámý pachatel ho zastřelil po osmé hodině večer. Právě v těchto dnech může být případ promlčen. Mrázek měl mít i vazby na politiky. V té době vznikla také přezdívka pro pozdějšího ministra vnitra Ivana Langera z ODS. Ten na dobu před dvaceti lety i na přezdívku „Íčko“ zavzpomínal v rozhovoru pro Blesk.
Jako o Íčku měl zavražděný podnikatel mluvit o Ivanu Langerovi na dnes už mnohokrát propíraných odposleších. Někdejší korunní princ ODS vždy odmítal, že by měl na Mrázka nějaké vazby nebo že by se nějak stýkali. Langer měl přitom pomáhat vyjednávat finanční krytí pro firmu spadající do Mrázkovy skupiny.
Z vazeb na podnikatele obviňovali Langera i jeho někdejší političtí soupeři, kteří oba také řídili ministerstvo vnitra. Za nepravdivé výroky Ivan Langer žaloval nejdříve Františka Bublana (dříve ČSSD), který vedl vnitro v letech 2004 až do září 2006 ve vládách Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka. Právě Bublan vedl vnitro v době Mrázkovy vraždy, Langer ho po volbách nahrazoval. Za spojení s Mrázkem se Langerovi omluvil také Radek John, ministr vnitra za Věci veřejné mezi červencem 2010 a květnem 2011.
Langer teď pro Blesk v krátkosti o Mrázkovi promluvil a znovu odmítl spojení s ním.
Blesk: Uplyne 20 let od vraždy Františka Mrázka. Co pro vás tahle doba a toto připomínání dnes znamená?
Langer: Pro mne toto připomínání znamená připomenutí absurdního obludného příběhu o Íčku, který byl vytvořen a který mne s panem Mrázkem propojil. Třebaže jsem ho nikdy neviděl, nikdy jsem s ním nemluvil a nikdy jsem se s ním nepotkal. Ale tahleta virtuální realita, tahle pohádka nebo tenhleten příběh byl vytvořen a žije i nadále, přestože jsem vedl několik soudních sporů a všechny vyhrál.
Blesk: A jak dnes vnímáte tu přezdívku Íčko, která zaznívá? Párkrát jsem ji slyšel i tady na kongresu ODS.
Langer: Slova jsou zrno, které když je hnojeno zlobou a pomluvou, vyroste z něj jedovatá bylina. Setkávám se s ní vždycky, když někdo už neví, jak má argumentovat - tak vytáhne Íčko. A já mu na to jenom řeknu: Víš, já jsem držitelem dvou bezpečnostních prověrek na stupeň přísně tajné. Žádný politik v novodobé historii České republiky nebyl takhle bezpečnostně prověřen. Zkus snad jiný argument.
Blesk: Jste stále držitelem těch prověrek?
Langer: Už ne, ty už expirovaly.
Blesk: Ta doba, 20 let od střelby, je důležitá proto, že ta vražda bude promlčena. A obáváte se potom, co se může dít? Mluví se, že existují jakési archivy atd.
Langer: Neobávám, jsem zvědavý, jestli se něco vůbec objeví. I mne jako člověka, který tady žije a byl propojen s touhle osobou, by vlastně i zajímalo, jak to ve skutečnosti bylo. A zejména proč dosud jeho vrah nebyl odhalen.
Blesk: Je o vás něco psáno v těch případných archivech?
Langer: Já jsem tak prověřený, tak prolustrovaný... Co vím, tak mým životem a i celým tím spisem se zabývaly snad všechny bezpečnostní složky, které v České republice existují. A buďte si jist jednou věcí, kdyby tam bylo něco o Ivanu Langerovi, tak už byste to dávno věděl.
