Podivný pád soukromého letadla s 8 lidmi na palubě: Přežili cestující?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
26. ledna 2026
07:25

V americkém státě Maine se při startu zřítilo soukromé proudové letadlo s osmi lidmi na palubě. Jejich osud není znám, na místě ale vypukl rozsáhlý požár, napsala v noci na pondělí agentura Reuters. Příčina havárie není jasná.

Nehoda se stala v neděli večer místního času (dnes nad ránem SEČ) na letišti v Bangoru. Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedla Federální úřad pro letectví (FAA).

Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu USA, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie.

Video  Dva cestující z Rumunska honili letadlo.  - facebook
Video se připravuje ...

Témata:
letadlopád letadlaUSAReutersFederal Aviation AdministrationMaineBangornehodaBombardier Challenger 600
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud