Podivný pád soukromého letadla s 8 lidmi na palubě: Přežili cestující?!
V americkém státě Maine se při startu zřítilo soukromé proudové letadlo s osmi lidmi na palubě. Jejich osud není znám, na místě ale vypukl rozsáhlý požár, napsala v noci na pondělí agentura Reuters. Příčina havárie není jasná.
Nehoda se stala v neděli večer místního času (dnes nad ránem SEČ) na letišti v Bangoru. Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedla Federální úřad pro letectví (FAA).
Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu USA, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie.
