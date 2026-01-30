O šíleném činu lidé z okolí ani pořádně nevěděli. „Ten chlap, u kterého pili, se tu přistěhoval poměrně nedávno. Žádné velké párty se tam nekonaly. Tohle je klidný barák. Co se stalo, je pro nás šok,“ řekli o brutalitě až oslovení sousedé ze stejného vchodu.
K vraždě mělo dojít za zdmi bytu v nejvyšším patře panelového domu v Karviné-Hranicích. Za nájemníkem, jedním ze sourozenecké dvojice, dorazila jeho sestra a mladík, se kterým se znali. Spolu vydatně popíjeli, dokud mladík „neodpadl“.
Zaútočili ve spánku
Zákeřná dvojice ho napadla, když spal. „Měli ho potřísnit směsí látek různého složení, mimo jiné použili i chemický čisticí prostředek užívaný běžně v domácnosti. Zdravotníci byli ke zraněnému přivoláni s odstupem až několika hodin,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Po dlouhých hodinách neskutečného utrpení mladík težkým zraněním podlehl v nemocnici. „Příčinou smrti byl úrazový šok způsobený rozsáhlým poleptáním kůže na hlavě a krku a poleptáním dýchach cest,“ dodala policistka Štětínská.
Malicherný důvod
Podle policistů jde o výjimečný a citlivý případ. Na sociálních sítích spekulují přátelé a známí mrtvého mladíka o motivu hrůzného činu.
„Co vím, tak Tomovi se prý po společném pití udělalo zle a pozvracel tomu chlapovi gauč. Což ty dva prý naštvalo,“ napsal jeden z nich.
To nyní potvrdila i policie. „Šlo skutečně o banalitu. Obviněné mělo rozlítit, že mladík nezvládl alkohol,“ řekl pro Blesk.cz kriminalista Martin Lichý.
Zvlášť trýznivá vražda
Policisté podezřelé, kteří za násilí nebyli dosud trestáni, obvinili z vraždy zvlášť trýznivým způsobem. Na činu se měli podílet rovnoměrně, formou spolupachatelství. Oba sedí ve vazbě.
„Za tento skutek jim dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let nebo trest výjimečný,“ uzavřela policistka Soňa Štětínská.
