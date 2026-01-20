Děsivé detaily střelby v Chřibské: Útočník si počkal na starostu a šel se mstít
Přestřelka na radnici... Problémy v rodině, nebo msta úředníkům? Podivín Roman (asi 40) z Chřibské na Ústecku včera na místní radnici vytáhl zbraň a začal střílet. Po jeho útoku zemřel zaměstnanec úřadu, šest lidí utrpělo zranění. Mezi zraněnými jsou i tři policisté a nezávislý starosta města Jan Machač. Policie také uvedla, že jedno ze zranění mohlo být způsobeno služební zbraní.
Do budovy radnice vešel krátce před desátou dopoledne. Neměl to daleko, bydlel v ubytovně naproti, stačilo mu jen přejít náměstí. Vybavil se dvěma pistolemi a puškou. Na žádnou ze zbraní přitom neměl povolení. „Šel dovnitř až ve chvíli, kdy před radnicí zaparkoval starosta,“ tvrdila Blesku svědkyně, která šíleného agresora viděla vstupovat do budovy.
Ještě předtím ale měl rozstřílet auto starosty zaparkované před úřadem, pak zaútočil na zaměstnance. Jednoho zastřelil. Podle informací Blesku šlo o pracovníka údržby. Šílený útočník dál pobíhal po radnici a střílel. Mezi zraněnými je starosta obce Jan Machač (nez.), podle syna má prostřelenou nohu a rameno.
Šlo o mstu?
„Motivem střelce byly pravděpodobně vztahové problémy,“ uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. Podle některých obyvatel obce muž užíval drogy a měl spory s úřadem právě kvůli svému problémovému chování. Další míní, že možným motivem byla odplata za zesnulého kamaráda. „Údajně msta, že za smrt toho mladýho může obecní úřad,“ řekli ČTK. „Jsme na začátku, nemohu motiv ozřejmit,“ uvedl krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák. Na radnici zároveň údajně pracuje i útočníkova matka.
Té se podle svědků Blesku podařilo skrýt a snad vyváznout bez zranění. „Ji a další kolegyně vedli záchranáři do sanitky, ona šla sama bez dopomoci,“ tvrdil svědek. Sousedé rodiny uvedli, že s mámou měl ale prý hezký vztah: „Vídali jsme je, jak spolu kolem nás chodí.“
Kulky ve fasádě
Někteří z lidí na radnici volili ze zoufalství úprk oknem. Tak jako místostarosta Jaromír Nepovím, ten měl dokonce vyskočit z prvního patra. Střely v okně na fasádě ukazují i na možnou přestřelku s policií, co se přesně ale stalo a kde, není jasné. Každopádně během zásahu policie se v 10:21 v beznadějné situaci sám zastřelil.
Pyrotechnik vytahoval věci z auta
Auta, střelce a jeho partnerky, zaparkovaná na náměstí přes silnici od úřadu prohlížel odpoledne pyrotechnik. Není jasné, zda měli policisté nějaké konkrétní indicie, že mohl útočník použít i výbušniny. Masoví střelci se ale trhavinami vybavují rádi.
Střelec z pražské filozofické fakulty nastražil výbušninu u sebe doma, norský masový vrah Anders Breivik, který v roce 2017 na ostrově Utøya zabil 77 lidí, zároveň odpálil v Oslu bomby u vládních budov. Večer policie oznámila, že v autech nic naštěstí nebylo.
Těžce zranění jsou mimo nebezpečí
„Dva zraněné s prostřeleným hrudníkem přijala ústecká Masarykova nemocnice, čtyři zranění jsou v nemocnici v Děčíně,“ uvedla Miloslava Kučerová, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou obě nemocnice patří. Dva těžce ranění, muž a žena, by měli být zaměstnanci úřadu. Večer lékaři oznámili, že jsou mimo ohrožení života. Děčínští doktoři po vyšetření a ošetření čtyři zraněné propustili do domácího ošetření, má jít o tři policisty a zřejmě i starostu.
Podle policistů je možné, že jedna zraněná žena byla zasažená střelou ze služební zbraně. „K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce po té, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře, a policisté proto střelbu opětovali,“ uvedla policie večer na síti X.
Zasahoval i policista mimo službu
Jako první na místo dorazila hlídka z obvodního oddělení Krásná Lípa a ihned zahájila zákrok s cílem eliminovat střelce. Záhy dorazila podpora z Děčína. Ke kolegům se připojil i ústecký policista, který nebyl ve službě, ale v Chřibské bydlí. Tři muži zákona byli raněni, co přesně se jim stalo, policie zatím nezveřejnila.
Byl divný, celý shrbený
Střelec byl v Chřibské známá firma. „Býval to normální kluk. Ale pak začal brát drogy a posledních sedm deset let to s ním šlo z kopce,“ řekl Blesku soused rodiny. V obci se mluvilo o tom, že měl drogy i prodávat. Údajně se zapletl i do dopravní nehody. „Viděli jsme ho v neděli s dědou. Šel tudy a byl asi zfetovaný, pohyboval se divně, celý shrbený. Kdo ví, co se mu honilo hlavou,“ popsala žena z Chřibské. Tam údajně žije i útočníkova partnerka, se kterou by měl mít dítě. „Jezdili k nim i policajti,“ doplnil soused.
