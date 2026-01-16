Imigrační úředník zabil mladou maminku: Pitevní zpráva odhalila šílená zranění! 4 kulky našly cíl

Renee Nicole Goodová (†37)
Agent Ross ženu chladnokrevně zastřelil.
Na ženu třikrát vystřelil
16. ledna 2026
Smrt trojnásobné matky Renee Nicole Goodové, kterou v Minneapolisu zastřelil agent imigrační služby ICE, provázejí nové a znepokojivé informace. Podle záchranářů žena neutrpěla tři, ale hned čtyři střelná zranění, včetně zásahu do hlavy. Zranění byla natolik vážná, že na místě zemřela. Případ dál vyvolává pochybnosti o tvrzení úřadů, že šlo o sebeobranu.

Zásah se odehrál minulý týden v Minneapolisu. Goodovou našli záchranáři v zaparkovaném SUV, kam na ni agent Jonathan Ross vystřelil z bezprostřední blízkosti. První informace mluvily o třech zásazích, dokumentace zdravotníků však upřesnila, že šlo o čtyři střelné rány.

Dvě zasáhly pravou část hrudníku, další levou paži a čtvrtá hlavu. Podle zprávy měla masivní poranění hlavy, na levé straně byly patrné vyhřezlé tkáně a z levého ucha silně vytékala krev. I přes okamžitou resuscitaci se ženu nepodařilo oživit.

Federální úřady střelbu od počátku označují za nutnou obranu s tvrzením, že Goodová měla vozidlem najíždět proti agentům. „Tato administrativa bude i nadále bezvýhradně stát za statečnými muži a ženami z ICE, včetně policisty v Minneapolisu, který naprosto oprávněně použil sebeobranu proti šílenci,“ zastala se agenta tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Záznamy z místa incidentu však vyvolaly otázky, zda se Goodová skutečně chystala najet do lidí, nebo se naopak snažila odjet stranou.

Tyto rozpory dnes patří k hlavním bodům probíhající debaty. Vyšetřování doprovází také otázky kolem samotného zásahu. Podle přepisu tísňového volání zveřejněného v médiích měl Ross zahájit střelbu poté, co žena neotevřela dveře auta. Úřady zároveň uvedly, že agent byl při incidentu zraněn, později se ale objevily informace, že šlo spíše o pohmoždění než vážné poranění.

Smrt Goodové vyvolala v USA i v zahraničí vlnu pietních shromáždění a protestů. Rodina zastřelené ženy odmítá tvrzení, že by byla zapojena do jakýchkoli násilných aktivit. Podle blízkých šlo o klidnou a starostlivou maminku. Ráda pomáhala druhým a nikdy neměla konflikt se zákonem. Vyšetřování okolností střelby pokračuje.

