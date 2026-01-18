Těhotnou Johannu zavraždil policista?! Měla zemřít při erotickém škrcení

Johanna G. byla pohřešovaná několik dní
Pachatelem by měl být policista Manuel M., ten se částečně přiznal
Ilustrační foto
Autor: kjm - 
18. ledna 2026
11:21

Rakouskou spolkovou zemí Štýrsko zmítá chaos. Policie našla tělo Johanny G. (†34), která byla od pátku pohřešovaná. V souvislosti s činem zatkla člena policejního sboru, který se následně přiznal k její vraždě. Žena se s ním prý sešla za účelem sexu, její smrt prý byla nehoda, ke které došlo během jakési škrtící hry. Podle některých zdrojů měla být navíc těhotná!

Hlavním podezřelým v případu je policista Manuel M. (30). Ten po zatčení ženinu smrt nijak nezapíral. Tvrdil však, že šlo o velmi nešťastnou náhodu. Sešli se prý v mužově autě a měli spolu sex. S tím prý žena souhlasila. Smrt nastala údajně během sexuálních her zahrnujících škrcení, které měla dvojice podle Manuela provozovat. Když mu došlo, co se stalo, Johannu nedaleko pohřbil.

Výpověď potvrdil i štýrský policejní mluvčí. „Po výslechu podezřelý podal částečné přiznání. To dovedlo vyšetřovatele k lokalitě ženského těla,“ řekl deníku Bild. S podezřelým policistou se měla setkat přes online seznamku. Pátrání se rozjelo na popud matky potom, co se s ní nemohla spojit. Manuel nejprve schůzku zapíral, později se však ke všemu přiznal a skončil na druhé straně výslechového stolu, než na kterou byl zvyklý.

Celý případ je však možná ještě daleko horší, než se na první pohled zdá. Podle některých rakouských médií totiž byla Johanna v době vraždy těhotná! Manuel měl mít v době schůzky vztah s jinou ženou. Policie tak pracuje i s teorií, že schůzka nebyla první a právě těhotenství bylo motivem vraždy. Vše je však zatím předmětem vyšetřování a konkrétní odpovědi policie doposud nemá.

Témata:
škrceníRakouskopolicievraždasexsmrtŠtýrsko
