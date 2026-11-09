Guru Jára vs. reportérka Fišrová: Místo odhalení mu skoro podlehla!
Rok se pohybovala mezi stoupenci hnutí, v jehož čele stál guru Jára. Kupovala si kurzy a docházela na lekce jógy. Reportérka CNN Prima News Valerie Fišrová (29)
chtěla odhalit vůdce a praktiky jeho sekty, jenže jí postupně začala sama propadat!
Fišrová se do společenství Jaroslava Dobeše, pro něhož se vžilo označení guru Jára, dostala díky novinářskému projektu. Vytvořila si falešnou identitu, kupovala si kurzy, docházela na lekce jógy a setkávala se s lidmi z komunity. Zprvu si z toho celého dělala s partnerem Kubou (30) srandu. „Chodila jsem tam nějakých šest měsíců a furt jsem si říkala: Proboha, co to je za blbosti, to jejich učení?“ popsala.
Šest háčků ze sexu
Věděla, že by měla své poznatky oznámit policii... Jenže najednou se jí nechtělo!
Ženy ze skupiny na ni byly hodné a ona začala pochybovat, zda jim neublíží. Navíc se jí v sektě začalo vlastně líbit a chtěla se s Járou setkat. Jedním z nejbizarnějších momentů bylo zjištění, že má šest tzv. energetických háčků.
„Řekla jsem, že jsem měla dvanáct sexuálních partnerů, a oni mi od boku řekli, že mám minimálně šest háčků!“ popsala. K jejich odstranění, v sektě zvané odháčkování, mělo spočívat v sexuálním styku s nejvyšším. K tomu naštěstí u reportérky už nedošlo...
Měla výhodu, ale... Stejně zmagořila!
Fišrová měla oproti ostatním zásadní výhodu. Věděla, že je součástí projektu, a měla kolem sebe blízké. „Měla jsem mikroporty schovaný v kalhotkách a ve chvíli, kdy jsem byla naprosto zmagořelá, přišel Kuba a říká: Valerie, prober se a postav se nohama na zem!“ vyprávěla.
Po odchodu ze sekty nepřišla okamžitá úleva, ale dva měsíce krize, prázdnoty
a nejistoty. Znovu se do prožitých situací vracela i při psaní knihy. „Měla jsem období, kdy jsem každé ráno zvracela.“
Ikona kriminalistiky a hvězda Zrádců: Nesuďte oběti
Knihu pokřtila ikona české kriminalistiky Jiřina Hofmanová (74), známá i z loňské
řady show Zrádci. „Poznala jsem nesmírně nebezpečné manipulace. Čím víc se zamotáváte do té sítě, tím víc ztrácíte odstup. A ten odstup vám musí dát někdo další. Jenže tam nikdo další není, protože všichni se vás snaží v té síti udržet!“ vysvětlila s tím, že oběti bychom nikdy neměli soudit. „Každý z nás se může stát členem sekty,“ upozornila Valerie, že se to netýká jen naivních a slabých lidí.
Odseděl si 5,5 roku
Jaroslav Dobeš alias guru Jára pořádal kurzy jógy, tantry i osobního rozvoje. Ženám tvrdil, že v nich po sexuálních partnerech zůstávají energetické háčky. Zbavovat jich je měl rituálem zvaným odháčkování. Za znásilnění sedmi žen dostal 5,5 roku vězení. Před českou spravedlností se ukrýval na Filipínách, kde strávil roky v detenčním zařízení. V roce 2023 byl propuštěn.
Úryvky z knihy
„Uvědomím si, že jsem si na to všechno až nesmyslně zvykla. Navíc by mě fakt zajímalo, jaký to je se s Járou setkat.“
„Ještě ten večer zaplatím za online retreat (seance duchovní obnovy, pozn.) skoro devět tisíc. Jestli mi to v práci proplatí, netuším. Ale jsem ochotná to zaplatit ze svýho. Appku guru Járy prostě musím mít.“
„Za zvuku hudby, ve který se dokola ozývá AleluJára, začnu meditovat. Co to do
p*dele děláš? Normálně ti hrabe, chováš se jak úplnej blázen. Vždyť tady k*rva sedíš před fotkou psychopata, co znásilnil stovky ženských, a modlíš se k němu!“
„Dokážeš si představit ty titulky? Reportérku CNN znásilnili v sektě na ostrově Siargao… Na ty Filipíny zapomeň. Jára tam zdrhnul právě proto, že s nimi nemáme smlouvu na vydávání lidí.“
(Kuba):
„Tohle nemůžeme ani jeden vydržet. Musíme odjet. Začínáš být ve stavu, na který nechci koukat. Včera jsem ze zoufalství zaplatil hotel v Rakousku. Těm ezo tyrankám prostě přestaneš odepisovat! Uvidíme, co se stane.“
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