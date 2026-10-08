Temné stopy – Sekty, 1. díl: Zoubková víla a guru Richard. Léčitel, který vybral 134 milionů – a zemřel rukou vlastních žaček
Vracíme se s novou sérií Temných stop. Po Kuřimi, orlických vraždách a zločinech z let 90. přichází téma, které v Česku zůstávalo dlouho ve stínu – sekty a kulty. Ne jako něco vzdáleného, exotického, ale jako česká realita: samozvaní léčitelé, guruové a vůdci, kteří si kolem sebe vybudovali komunitu oddaných stoupenců a tyto své stoupence obírali – o peníze, majetek, zdraví a v krajních případech i o život. První díl patří sektě z Kutné Hory, jejíž příběh zatím stále pokračuje. Guru Richard Š. (†50) vybral od svých oveček přes sto třicet milionů korun. Zemřel na podzim roku 2022. Na jeho přání ho usmrtily dvě z jeho nejbližších žaček – zubařka a pedagožka.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- Kolem roku 2000 Richard Š. začíná po vzoru svého otce vystupovat jako léčitel. Svůj věhlas buduje v okolí Kutné Hory. Klientům slibuje uzdravení a „očistu duše“. Za půlhodinové sezení vybírá 500 korun.
- 2006–2022 Sekta se pomalu rozrůstá, zároveň se stupňuje brutalita jejích rituálů – od psychického tlaku přes fyzické tresty až po usekávání prstů.
- Srpen 2022 V lesích u hradu Český Šternberk probíhají „očistné rituály“, v souvislosti s nimi zemřou dva členové sekty.
- Říjen 2022 Richard Š. (†50) umírá. Kutnohorská zubařka Magdalena Š. a pedagožka v důchodu Irena S. se samy udají na policii. Tvrdí, že Richarda usmrtily na jeho vlastní přání – byl prý nemocný a věřil, že po smrti jeho tělo zmizí. Nestalo se. Obě čelí obvinění z vraždy.
- Jaro–léto 2023 Proces u Městského soudu v Praze. U hlavního líčení vychází najevo dění v komunitě: useknuté malíčky, fyzické a psychické týrání, nákupy aut, náhrdelníky se záhadnými silami.
- Konec 2023 Policie obviní dalších šest stoupenců Richarda Š. v druhé větvi případu – v souvislosti se smrtí podnikatele Jiřího H. (†59), který měl být v lese umučen k smrti.
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