Temné stopy – Sekty, 1. díl: Zoubková víla a guru Richard. Léčitel, který vybral 134 milionů – a zemřel rukou vlastních žaček

Temné stopy - Sekty a kulty: 1. díl
Temné stopy - Sekty a kulty: 1. díl
V přízemním bytě tohoto bytového domu se mělo vše odehrávat, Richard Š. zde měl "léčit" všechny své klienty.
Média měla možnost pořídit si dosud nezveřejněnou fotografii zesnulého léčitele Richarda Š.
Léčitel Richard (50) pózuje s poznávací značkou "666 NINJA" před sportovním vozem, který si na jeho doporučení Magdalena i Irena pořídily.
Autor: Můj Blesk - 
8. října 2026
05:00

Vracíme se s novou sérií Temných stop. Po Kuřimi, orlických vraždáchzločinech z let 90. přichází téma, které v Česku zůstávalo dlouho ve stínu – sekty a kulty. Ne jako něco vzdáleného, exotického, ale jako česká realita: samozvaní léčitelé, guruové a vůdci, kteří si kolem sebe vybudovali komunitu oddaných stoupenců a tyto své stoupence obírali – o peníze, majetek, zdraví a v krajních případech i o život. První díl patří sektě z Kutné Hory, jejíž příběh zatím stále pokračuje. Guru Richard Š. (†50) vybral od svých oveček přes sto třicet milionů korun. Zemřel na podzim roku 2022. Na jeho přání ho usmrtily dvě z jeho nejbližších žaček – zubařka a pedagožka.

KLÍČOVÉ MOMENTY

  • Kolem roku 2000  Richard Š. začíná po vzoru svého otce vystupovat jako léčitel. Svůj věhlas buduje v okolí Kutné Hory. Klientům slibuje uzdravení a „očistu duše“. Za půlhodinové sezení vybírá 500 korun.
  • 2006–2022  Sekta se pomalu rozrůstá, zároveň se stupňuje brutalita jejích rituálů – od psychického tlaku přes fyzické tresty až po usekávání prstů. 
  • Srpen 2022  V lesích u hradu Český Šternberk probíhají „očistné rituály“, v souvislosti s nimi zemřou dva členové sekty.
  • Říjen 2022  Richard Š. (†50) umírá. Kutnohorská zubařka Magdalena Š. a pedagožka v důchodu Irena S. se samy udají na policii. Tvrdí, že Richarda usmrtily na jeho vlastní přání – byl prý nemocný a věřil, že po smrti jeho tělo zmizí. Nestalo se. Obě čelí obvinění z vraždy.
  • Jaro–léto 2023  Proces u Městského soudu v Praze. U hlavního líčení vychází najevo dění v komunitě: useknuté malíčky, fyzické a psychické týrání, nákupy aut, náhrdelníky se záhadnými silami.
  • Konec 2023  Policie obviní dalších šest stoupenců Richarda Š. v druhé větvi případu – v souvislosti se smrtí podnikatele Jiřího H. (†59), který měl být v lese umučen k smrti.

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