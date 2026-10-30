Děsivé záběry ze Žďáru nad Sázavou: Opilý senior letěl přes chodník metr od lidí!

Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Autor: Nela Beranová - 
30. října 2026
09:40

Pár desítek centimetrů dělilo trojici chodců od fatální srážky ve Žďáru nad Sázavou. Opilý řidič (72) z ničeho nic vyletěl ze silnice na chodník, prorazil sloupky i značení a na zastávce vletěl do autobusu.

Děsivé video z nehody ukázali městští policisté. Ze začátku nic nenasvědčuje, že by mělo k nehodě dojít. Chodci v klidu prochází, autobus odbočuje na zastávku. V tu chvíli se však přiřítí stříbrná kia. Její opilý řidič s ní náhle v plné rychlosti vybočil ze silnice a zamířil na chodník. Tři chodci nestačili ani pořádně zareagovat, jen si kryli hlavy a utíkali, zatímco kolem nich létaly trosky značek a sloupků, které auto rozstřelilo na všechny strany.

Při sjezdu z obrubníku se navíc šofér dostal zadní nápravou do vzduchu a vletěl na autobusovou zastávku. „Následně narazil přední částí vozidla do zadní části autobusu, se kterým stála řidička na zastávce,“ doplnila policistka Dana Čírtková. Řidič osobáku skončil zraněný v nemocnici, nikomu jinému se však při úterní nehodě jako zázrakem nic vážného nestalo.

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Šílenou jízdu seniora zachytila kamera.
Zdroj: Městská policie Žďár nad Sázavou

Ztrácí pojem o situaci

"Ten člověk úplně vypadl z role – jel nepřiměřeně rychle, ztratil pojem, kde je silnice a krajnice, a chodce minul opravdu těsně. Kdyby šli blíž k vozovce, sestřelil by je. Tohle dopadlo dobře jen díky náhodě. Při 1,97 promile alkoholu člověk úplně ztrácí pojem o dopravní situaci,“ říká Roman Budský.

Téměř dvě promile

„Policisté provedli dechovou zkoušku, která vykázala pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou 1,89 promile alkoholu,“ upozornila Čírtková. Při opakovaném testu se na displeji rozsvítilo dokonce číslo 1,97. Muž navíc odmítl odběr krve. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Případ vyšetřují pro podezření na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Podle dopravního experta platformy Vize 0 Romana Budského řidiči za tuto jízdu hrozí až tři roky vězení, zákaz řízení na stejně dlouhou dobu, přičtení 6 trestných bodů a až 75tisícová pokuta za odmítnutí testů. 

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Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.
Zběsilou jízdu opilého seniora zachytila kamera.

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Nela Beranová
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