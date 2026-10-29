Temné stopy – Sekty, 4. díl: Parsifal Imanuel. Zeť Mileny Dvorské jako mesiáš v devadesátých letech a sekta, která okradla stoupence o vše
V prvních třech dílech jsme sledovali relativně nedávné a dosud živé případy. Guru Richard je mrtvý a jeho stoupenci před soudem, Lukáš S. čelí obžalobě, Dobeš pokračuje v zámoří. Dnes se vracíme o třicet let zpátky – k postavě, která je z dnešního pohledu skoro neuvěřitelná. Jan Dvorský alias Parsifal Imanuel byl první velký tuzemský sektář, který přitáhl masovou pozornost. V 90. letech kolem sebe shromáždil skupinku věřících, zbavil je majetku, izoloval od rodiny a nutil jejich děti vyrůstat bez vzdělání. Dnes se situace ustálila – případ je uzavřen, Dvorský se vrátil do Čech a žije v relativní anonymitě. Ale jeho stopa zůstala.
Pokud jste nestihli předchozí díly, najdete je zde.
KLÍČOVÉ MOMENTY
- 1991 Jan Dvorský (*1965), bohém a student scenáristiky na FAMU, a jeho žena Lucie Dvorská, dcera herečky Mileny Dvorské, čtou knihu Ve světle Pravdy: Poselství Grálu od Oskara Ernsta Bernhardta. On dospěje k závěru, že je mesiáš. Přijímá jméno Parsifal Imanuel.
- 1992–1995 Dvorský vydá knihu Syn člověka neboli Mesiášovo živé slovo k všenápravě světa. Kolem páru se formuje komunita imanuelitů – několik desítek lidí, kteří opouštějí zaměstnání, prodávají majetek a odcházejí žít společně do domů na Hořovicku. Lucie se stává Labutí pannou.
- 1995 Soud na oba vydá zatykač kvůli zanedbávání školní docházky dcery Julie. Parsifal s Lucií a dětmi odcházejí do zahraničí, kde se roky schovávali.
- 2009 Trestní stíhání Dvorského v Česku zastaveno – po 25 letech vyšetřování, bez pravomocného rozsudku. Dcera Julie od rodiny uteče a v Praze se setkává s babičkou.
- 2023 Dvorský se rozchází s Lucií a opouští komunitu. S novou partnerkou mění život a sbírá bylinky.
- 2026 Po rozchodu s Káťou Dvorský údajně čeká dítě s výrazně mladší partnerkou.
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