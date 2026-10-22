Temné stopy – Sekty, 3. díl: Odháčkování. Jak guru Jára vybudoval kult z tantry, uprchl a vrátil se mocnější

Temné stopy - Sekty a kulty: 3. díl
Temné stopy - Sekty a kulty: 3. díl
Guru Jára se věnuje podnikání v duchovní sféře už od roku 1997.
Guru Jára se věnuje podnikání v duchovní sféře už od roku 1997.
Barbora Plášková
Autor: Můj Blesk - 
22. října 2026
05:00

V předchozích dvou dílech jsme se zabývali případy, v nichž guru zemřel nebo je před soudem. Dnešní díl je jiný. Jaroslav Dobeš, alias guru Jára, prošel celým obloukem. Vybudoval sektu, znásilnil sedm žen v rámci rituálu, uprchl na Filipíny, strávil roky ve vazbě, byl odsouzen – a dnes pokračuje. Přijal nové jméno, přesunul se do Asie a jeho komunita se rozrůstá. Česká policie případ znovu prověřuje.

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KLÍČOVÉ MOMENTY

  • 1997  Jaroslav Dobeš (*1971) zakládá ezoterickou školu Poetrie. Nabízí kurzy osobního rozvoje, přednášky o tantře a astrologii. Klíčovým rituálem se stává „odháčkování“ – zbavení emocionálních vazeb na minulé partnery. Součástí rituálu je sex s Dobešem.
  • 2009  Na internetu se objevují první náznaky ne zcela obvyklých praktik v ezoterické škole.
  • 2011  Přicházejí první trestní oznámení.
  • 2014  Krajský soud v Brně odsuzuje Dobeše v nepřítomnosti k 10 letům vězení za znásilnění sedmi žen. Dobeš se v té době skrývá na Filipínách, ČR nejspíš opustil už o 2 roky dříve.
  • 2015  Na žádost české strany zadrží Dobeše filipínská policie. Se spolupracovnicí Barborou Pláškovou jsou umístěni v detenčním zařízení v Manile. 
  • 2018  Odvolací soudy snižují trest na 7,5 a poté na 5,5 roku.
  • 2023  Zadržení jsou deportováni do ČR. Krajský soud v Brně konstatuje, že Dobeš si trest odpykal ve filipínské vazbě. Cesta ke svobodě – a k novému začátku – je otevřena.
  • 2025  Reportérka CNN Prima News Valerie Fišrová stráví téměř rok v komunitě mistra Jahry, své poznatky poté zveřejní. Česká policie znovu zahajuje šetření.

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Témata:
Jaroslav Dobešguru járaFilipínyodháčkováníbarbora pláškováTemné stopyTemné stopy - Sekty

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