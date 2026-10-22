Temné stopy – Sekty, 3. díl: Odháčkování. Jak guru Jára vybudoval kult z tantry, uprchl a vrátil se mocnější
V předchozích dvou dílech jsme se zabývali případy, v nichž guru zemřel nebo je před soudem. Dnešní díl je jiný. Jaroslav Dobeš, alias guru Jára, prošel celým obloukem. Vybudoval sektu, znásilnil sedm žen v rámci rituálu, uprchl na Filipíny, strávil roky ve vazbě, byl odsouzen – a dnes pokračuje. Přijal nové jméno, přesunul se do Asie a jeho komunita se rozrůstá. Česká policie případ znovu prověřuje.
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KLÍČOVÉ MOMENTY
- 1997 Jaroslav Dobeš (*1971) zakládá ezoterickou školu Poetrie. Nabízí kurzy osobního rozvoje, přednášky o tantře a astrologii. Klíčovým rituálem se stává „odháčkování“ – zbavení emocionálních vazeb na minulé partnery. Součástí rituálu je sex s Dobešem.
- 2009 Na internetu se objevují první náznaky ne zcela obvyklých praktik v ezoterické škole.
- 2011 Přicházejí první trestní oznámení.
- 2014 Krajský soud v Brně odsuzuje Dobeše v nepřítomnosti k 10 letům vězení za znásilnění sedmi žen. Dobeš se v té době skrývá na Filipínách, ČR nejspíš opustil už o 2 roky dříve.
- 2015 Na žádost české strany zadrží Dobeše filipínská policie. Se spolupracovnicí Barborou Pláškovou jsou umístěni v detenčním zařízení v Manile.
- 2018 Odvolací soudy snižují trest na 7,5 a poté na 5,5 roku.
- 2023 Zadržení jsou deportováni do ČR. Krajský soud v Brně konstatuje, že Dobeš si trest odpykal ve filipínské vazbě. Cesta ke svobodě – a k novému začátku – je otevřena.
- 2025 Reportérka CNN Prima News Valerie Fišrová stráví téměř rok v komunitě mistra Jahry, své poznatky poté zveřejní. Česká policie znovu zahajuje šetření.
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