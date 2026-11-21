Psycholog zlínské univerzity hájil Guru Járu: Na škole skončil
Studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati se v případě osobních problémů mohli obracet na psychologa Martina Krajču. Jak se ale ukázalo, muž se v minulosti aktivně zastával kontroverzního duchovního vůdce Jaroslava Dobeše alias Guru Járy, odsouzeného za znásilňování žen. Univerzita se nyní s psychologem dohodla na ukončení spolupráce.
Na minulost psychologa upozornil student religionistiky Jakub Jahl, jenž se dlouhodobě zabývá sektami a náboženskými hnutími. Krajča ještě minulý týden figuroval na webu univerzity jako člen psychologického týmu. Jahl přitom podle svých slov školu kontaktoval už v říjnu. Místo odpovědi se však dočkal nepříjemného překvapení.
„Když jsem na to univerzitu upozornil, dostal jsem od právníka (zastupujícího nejen dlouhodobě Guru Járu, ale taky třeba sektu Shincheonji) předžalobní výzvu,“ uvedl na sociální síti X.
Pořádal demonstraci
Krajčova minulost přitom nespočívá pouze v sympatizování s Dobešovým učením. V roce 2015 patřil mezi hlavní organizátory demonstrace proti údajné diskriminaci příznivců Guru Járy. Spolu s dalšími dvěma lidmi také usiloval o registraci hnutí Cesta Guru Járy jako náboženské společnosti. V roce 2023 neuspěli ani u Ústavního soudu.
Podle Jahla psycholog hájil Dobeše i na mezinárodních konferencích a v akademických textech.
Zásadní je důvěra
Vedení školy se případem začalo zabývat také na základě dotazů samotných studentů. Jak v pátek potvrdila mluvčí univerzity Petra Svěráková serveru iROZHLAS, během Krajčova působení na škole nebyla zjištěna žádná profesní pochybení.
„Univerzita vnímá, že pro fungování poradenského centra je vedle odbornosti zásadní také důvěra studentů a zaměstnanců v poskytované služby. S ohledem na tuto skutečnost jsme se s panem Krajčou dohodli na ukončení spolupráce,“ vysvětlila mluvčí.
Psycholog na dohodu přistoupil, ohradil se však proti posuzování své práce na základě náboženského přesvědčení. Uvedl, že vždy dodržoval profesní hranice. K vazbám na Dobešovo hnutí se přímo nevyjádřil.
Guru Jára je zpět na Filipínách
Jaroslav Dobeš a jeho spolupracovnice Barbora Plášková byli odsouzeni v souvislosti se znásilňováním klientek ezoterické školy Poetrie. Před českou justicí uprchli na Filipíny, kde je v roce 2015 zadržely tamní úřady.
Do Česka je policie převezla až v srpnu 2023. Ještě téhož roku se však dostali na svobodu díky započtení doby strávené ve filipínské vazbě. Oba se na Filipíny vrátili. Dobeš nyní vystupuje jako mystik Jahra a opět nabízí své služby ženám.
Podobných případů je hodně a zůstávají pod pokličkou. Třeba na jihočeské univerzitě získal bakalářský titul náš první reiki-terapeut. Nedivil bych se, kdyby mezitím vystudovali další.