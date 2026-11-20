Od modelky k Epsteinově pravé ruce: Naďa vybírala pro predátora oběti i z Česka a Slovenska!?
Jméno Jeffreyho Epsteina se skloňuje s těmi nejzvrhlejšími sexuálními praktikami, zneužíváním mladých dívek a obchodováním s lidmi. Deník Heroine popisuje, že jeho temná minulost zasahuje i do českého modelingového prostředí. Do blízkosti predátora se prý dostaly také mladé ženy z Česka a Slovenska. Ty pro něj měla přímo v Česku lovit Slovenka Naďa Marcinková.
Dlouho se zdálo, že Epsteinovou nejbližší spolupracovnicí a pravou rukou byla především Ghislaine Maxwellová, která byla za svou roli ve zvráceném systému odsouzena. Teď ale vyplouvají na povrch další šokující informace. Významnou roli v Epsteinově okolí měla sehrát také Slovenka Naďa Marcinková. Ta bydlela v jeho bytě, pilotovala jeho soukromé letadlo, navštěvovala ho dokonce ve vězení a seznamovala ho s dalšími dívkami. K vlivnému chlípníkovi se původně dostala přes modelingový svět.
Od modelky k náborářce
V prostředí přehlídek, focení a castingů se české a slovenské modelky potkávaly. Některé z nich si postupem času všimly, že Naďa ze scény náhle zmizela, uvedl deník Heroine. Zatímco ostatní dívky odjížděly za prací do zahraničí a po čase se vracely domů, ona zůstávala za oceánem. Na castingy už nechodila a její známá Xénie tvrdí, že přestala úplně pracovat.
Ve skutečnosti modeling nepověsila na hřebík jen změnila roli. Místo před objektivem začala stát na druhé straně a působila jako takzvaná skautka. Jezdila do Evropy, navštěvovala castingy, fotografovala mladé dívky a vybírala ty, které ji zaujaly. Jedna z takových akcí se uskutečnila v roce 2005 přímo v Praze. Speciální casting určený pro Marcinkovou pořádala agentura Czechoslovak Models. Dorazily na něj také dívky z agentury Company Models. Ta pořádala soutěž Topmodelka nového tisíciletí. Právě v ní se v minulosti umístila i samotná Marcinková.
Oběť, nebo spolupachatelka?
V roce 2024 se modelka Alžběta zúčastnila mezinárodní soutěže v ekvádorském Guayaquilu, kde skončila desátá z padesáti dívek. Právě tam se podle investigativních novinářů mohla seznámit s Epsteinem. Její příběh i další české a slovenské stopy v kauze popisuje kniha Území lovu: Epsteinova kauza v Česku a na Slovensku.
Zda Naďa jednala dobrovolně, nebo byla k účasti na Epsteinových aktivitách donucena, zůstává nejasné. V Epsteinových spisech se uvádí, že už v roce 2008 Marcinková figurovala mezi možnými spolupachatelkami zvráceného systému. Ještě závažnější obvinění přišlo o osm let později. Právníci Virginie Giuffreové v soudních dokumentech tvrdili, že Slovenka měla přihlížet náboru nezletilých dívek pro sexuální účely a sama se měla účastnit sexuálních aktů s nezletilými. Marcinková za tyto skutky nikdy nebyla pravomocně odsouzena.
Víte. co dělal Masaryk nebo Havel v soukromí ? Když tak rádi kopete do mrtvol.