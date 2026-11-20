Filip jel ze zábavy zlitý, jak zákon káže: Autem najel na sestru (†19) a zabil ji!
Pár skleniček alkoholu proměnilo Filipa v ďábla. Bez řidičského průkazu s téměř dvojkou pod kůží usedl za volant Fordu Galaxy. Místo aby se držel zpátky, začal na silnici předvádět psí kusy. Podle svědků opakovaně najížděl autem těsně k chodcům, aby je vystrašil. Jenže tentokrát zašel příliš daleko. Srazil vlastní sestru Amelii (†19), která se vracela z večírku. Dívka skončila zaklíněná pod autem a později v nemocnici zemřela
Tragédie se odehrála minulou sobotu v polské vesnici. Amelia vyrazila na večírek se svými bratry Michałem a Filipem. Kolem jedenácté večer se sourozenci vydali domů. Sourozenci podle polských médií původně jeli společně autem, Amelia s Michałem ale vystoupili a rozhodli se dojít domů pěšky. Podle svědků se Filip opakovaně přibližoval vozem k chodcům a snažil se je vyděsit, uvedl deník Bild. Při jednom z těchto manévrů srazil vlastní sestru. Amelii auto přimáčklo k zemi.
Chtěl zahladit stopy
To byl ale teprve začátek Filipova otřesného chování. Místo aby okamžitě zavolal záchranáře a pokusil se sestře pomoci, začal myslet především na sebe. Z auta odmontoval registrační značky a odhodil je. Teprve potom zavolal na tísňovou linku. Policistům tvrdil, že mu někdo vůz ukradl a nehodu způsobil jiný řidič.
Každá minuta byla přitom pro těžce zraněnou Amelii rozhodující. Hasiči ji museli vytáhnout zpod auta a záchranáři ji vrtulníkem přepravili do nemocnice. Tam však dívka krátce nato zemřela. Filip skončil v rukou policie. Dechová zkouška odhalila 1,7 promile alkoholu. Ukázalo se také, že nemá řidičský průkaz ani povinné ručení. Nyní je ve vazbě. K nehodě se přiznal.
Dojemná vzpomínka
Prokurátor Marek Kozak z okresního státního zastupitelství v Lublinu uvedl, že Filip přiznal, že předtím pil alkohol se sourozenci a kamarádem. Když se Amelia s dalším bratrem vydali pěšky domů, pronásledoval je autem. Tvrdil však, že neví, jak přesně ke srážce došlo. Odmontování registračních značek vysvětloval panikou a strachem.
Malá vesnice, kde Amelia žila s početnou rodinou, je v šoku. Dívka vyrůstala v rodině s jedenácti sourozenci. Podle sousedky byl Filip pracovitý, měl však problémy s alkoholem. Amelia měla celý život před sebou. Studovala na střední škole a snila o tom, že se stane zahradní architektkou. Učitelé na ni vzpomínají jako na mimořádně talentovanou dívku. Měla krásný hlas a pravidelně vystupovala na školních akcích. „Amelka měla výjimečný dar. Svým hlasem obohacovala každou školní akci, dodávala jí zvláštní atmosféru a zanechala v našich srdcích nádherné vzpomínky,“ rozloučili se s ní učitelé na Facebooku.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.