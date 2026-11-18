Havárie jako z filmu na Semilsku: Řidička letěla ze srázu!
Dramatické chvíle se odehrály ve Spálově na Semilsku. Osobní auto tam ve středu odpoledne vyletělo ze silnice a skončilo v prudkém svahu jen kousek od řeky Kamenice. Za volantem seděla těžce zraněná žena, kterou museli hasiči z vraku vyprostit. Náročná záchranná akce si vyžádala i speciální lanovou techniku.
Nehoda byla na tísňovou linku 112 nahlášena v 15:36. Po příjezdu záchranářů se ukázalo, že automobil skončil hluboko pod silnicí. Situace byla nesmírně komplikovaná. „Vozidlo se po nehodě nacházelo přibližně 20 metrů ve svahu pod úrovní komunikace, v těsné blízkosti řeky Kamenice,“ uvedli hasiči na sociálních sítích.
Zásah několika jednotek
Řidička utrpěla těžká zranění a zůstala uvězněná ve voze. Hasiči ji proto museli nejprve vyprostit. Zraněný spolujezdec na tom byl z hlediska vyproštění lépe, zaklíněný totiž nebyl. Nejnáročnější část zásahu ale hasiče teprve čekala. „Hasiči-lezci z centrální stanice Semily následně pomocí lanové techniky transportovali zraněnou ženu v nosítkách prudkým svahem k sanitnímu vozu,“ popsali.
Tím však práce hasičů neskončila. Na místo dorazil také vyprošťovací automobil, který havarované vozidlo vytáhl zpět na vozovku. Hasiči následně uklidili zeminu a trosky auta a místo předali policistům. Do náročného zásahu se zapojili profesionální hasiči ze Semil a Liberce, dobrovolné jednotky ze Semil a Železného Brodu i hasiči Správy železnic z Liberce. Příčiny nehody zatím nejsou známy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.