Maminku Petru na chodníku srazil opilý řidič: Smrt před očima dětí!
Ve slovenském Popradu zemřela v sobotu večer matka dvou malých dětí. Na chodníku ji srazil opilý řidič, jenž ujížděl před policejní hlídkou. Nehodu viděl její manžel i děti, jimž se podařilo před autem uskočit. Maminka zesnulé se s dcerou rozloučila emotivním vzkazem na sociálních sítích.
Petra (†32) trávila sobotní večer 14. listopadu se svým manželem Martinem a dvěma dětmi, synem Maťkem a dcerou Alexandrou. Společně procházeli Štefánikovou ulicí v Popradu, když se k nim přiřítilo auto ujíždějící před policií. Martinovi se na poslední chvíli podařilo obě děti strhnout do bezpečí, svou ženu už ale zachránit nestihl.
„V posledním okamžiku strhl děti, jinak by pod koly skončily i ty. Je to příšerné, budou to mít celý život před očima,“ popsal svědek slovenskému deníku PLUS Jeden Deň.
Petru vůz srazil přímo na chodníku. Zůstala zaklíněná pod autem a policisté se ji snažili vyprostit. Na místo dorazily také dvě posádky záchranné služby. Navzdory jejich úsilí žena vážným zraněním podlehla.
Maminka se s Petrou nestihla rozloučit
Petra pracovala jako asistentka na základní škole. Její náhlá smrt těžce zasáhla také maminku Ivetu, která se s dcerou rozloučila prostřednictvím sociálních sítí.
„Odešla jsi nám, Petulko, vinou nezodpovědného člověka. Beze slůvka rozloučení. Tak náhle, těžko se tomu věří. Nebyla jsem dokonalá máma, spíš taková, co dělá chyby. Ale vždycky jsem tě milovala. A už nikdy ti nebudu moci říct, jak moc...“ napsala zdrcená Iveta.
Opilý řidič ujížděl policii
Za smrtí dvojnásobné mámy stojí podle policie řidič (26), jenž v sobotu večer odmítl zastavit hlídce.
Místo toho přidal plyn a začal ujíždět. Projel křižovatkou na červenou, následně nezvládl řízení a narazil do billboardu a osobního auta stojícího u silnice. Nakonec vjel na chodník, kde Petru srazil.
Po nehodě šofér zastavil. Dechová zkouška u něj odhalila přibližně 1,6 promile. Policisté ho na místě zadrželi.
Poslední rozloučení
Smuteční oznámení zveřejnila pohřební služba. Poslední rozloučení s Petrou se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu. Rodina na ni v parte vzpomíná jako na milovanou manželku, maminku, dceru, příbuznou a kamarádku.
„Měla jsem vás všechny ráda a chtěla jsem ještě žít. Ale přišla chvíle, kdy jsem vás musela opustit,“ stojí na oznámení.
Tragédie zasáhla i obyvatele Popradu. Na sobotu 21. listopadu je naplánované pietní setkání. Lidé chtějí uctít Petřinu památku, podpořit její rodinu a zároveň upozornit na nebezpečí alkoholu za volantem.
Hlavně, že měl pro policii platný řidičák a plastovou kartu k předložení !!! Přítel přišel o řidičák kvůli propadlé STK u firemního auta nikdy neboural, nikoho nepřejel přesto dodnes ho nemá