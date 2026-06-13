Jely doprovodit dceru na vlak: Po čelní srážce zemřely vnučka (†31) a babička (†76)

Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Čelní srážku nepřežily Bettina (†31) a její babička (†76), matka (51) je v nemocnici.
Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Autor: Štepánka Grofová - 
13. června 2026
18:13

Jen pár kilometrů od domova se během několika vteřin rozpadl život celé rodiny. U slovenského Chotína se čelně srazilo BMW se Škodou Fabia, ve které cestovaly tři generace žen. Nehodu nepřežila řidička ani její babička. Matka řidičky utrpěla těžká zranění.

Podle policie se BMW dostalo v zatáčce do protisměru a čelně se střetlo s protijedoucí fabií, za jejímž volantem seděla Bettina (†31). Ve voze s ní cestovaly její matka Helena (51) a babička Helena (†76). Následky čelní srážky byly katastrofální. Mladá řidička i její babička zemřely na místě. Třetí žena byla s mnohočetnými zraněními letecky transportována do nemocnice v Nitře.

Dechová zkouška u řidiče (26) BMW byla negativní. Policie okolnosti nehody dál vyšetřuje a zahájila trestní stíhání pro usmrcení a ublížení na zdraví. „Nechápu, jak mohou dát někomu takovému řidičský průkaz, ale kdyby ten řidič dodržoval všechny předpisy, tak se tohle nestane. Byl jsem po nehodě na místě,“ popsal zdrcený strýc slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ. Uvedl, že na silnici v místě nehody platí omezení na 70 km/h a muž se domnívá, že BMW muselo jet výrazně vyšší rychlostí.

Rodina se s tragédií vyrovnává jen velmi těžko. Trojice žen byla na cestě do Komárna, odkud měla Bettina pokračovat dál. Mladá žena pracovala jako učitelka v Rakousku. Teprve nedávno navíc s partnerem postavila nový dům. Letos chtěli dokončit poslední práce kolem pozemku a začít novou životní etapu. Místo radostných plánů však rodinu zasáhla zpráva, kterou si dosud nedokáže vysvětlit. 

Chotín zahalil smutek. Místní obyvatele zasáhla skutečnost, že při nehodě zahynuly dvě ženy z dobře známé a oblíbené rodiny. Lidé na Bettinu vzpomínají jako na pracovitou a ochotnou mladou ženu, která pomáhala svému okolí. „Nikdy na ně nezapomeneme, je to obrovská tragédie,“ uzavřel příbuzný.

Pozůstalé nyní čeká bolestné loučení. zatímco nejbližší rodina připravuje pohřeb obou žen, matka Helena se zotavuje z vážných zranění v nemocnici. Podle lékařů je mimo bezprostřední ohrožení života.

Video  Při srážce s kamionem přišel řidič o ruku.  - PČR
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Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Čelní srážku nepřežily Bettina (†31) a její babička (†76), matka (51) je v nemocnici.
Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.
Po čelním střetu u Chotína zemřely vnučka a babička.

Témata:
matkaBabičkavnučkasmrtelná nehodačelní střetBMWrodinaSlovenskosilniceŠkoda FabiaKomárnonehodazraněníChotínokres Komárno
Štepánka Grofová
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