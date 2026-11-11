Kvůli kebabu za 25 korun se strhla mela! Na policisty létaly kameny i koloběžky
Kebab za pouhých 24 korun přilákal do nově otevřeného podniku v německém Dortmundu stovky lidí. Místo slavnostního otevření ale přišel pořádný chaos. Dav se začal tlačit do prodejny a někteří návštěvníci dokonce zaútočili na přivolané policisty. Na místo musely dorazit posily a zasahoval i vrtulník. Majiteli navíc hrozí, že bude muset zaplatit náklady policejního zásahu.
Na nedělní otevření nové pobočky Food Lover Döner v západoněmeckém Dortmundu se provozovatelé pořádně připravovali. Zákazníky lákali na kebab za jediné euro, tedy přibližně 24 korun. K tomu slibovali soutěže o hodnotné ceny včetně nového iPhonu. Reklamní kampaň na sociálních sítích zabrala, jenže zájem nakonec přerostl v pořádný problém.
Už před otevřením se před podnikem vytvořila dlouhá fronta. Podle policie se na místě shromáždilo přibližně 300 lidí, převážně dětí a mladistvých.
Zoufalé volání o pomoc
Jakmile se dveře otevřely, lidé se začali hrnout dovnitř. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět dav namačkaný před výlohami. Někteří návštěvníci se tlačili přímo na skleněné tabule.
Jeden z provozovatelů se zoufalou situaci pokusil uklidnit prostřednictvím TikToku. „Je tu asi tisíc lidí, prosím, vezměte si svůj kebab a odejděte!“ vyzýval návštěvníky.
Podle německého deníku Bild si podnik na slavnostní otevření najal soukromou bezpečnostní službu. Ani ta však nápor nezvládla. Situace se dál vyhrocovala, až provozovateli nezbylo nic jiného než přivolat policii.
Na policisty létaly kameny
Ani příjezd policistů ale rozvášněný dav neuklidnil. Někteří návštěvníci začali na hlídky házet kameny, skleněné lahve, pyrotechniku, židli a dokonce i elektrickou koloběžku. Jeden z kamenů poškodil také policejní auto.
Na místo musely dorazit další posily včetně dvou jednotek pohotovostní policie. Nad okolím kroužil policejní vrtulník a kvůli nepokojům se dočasně zastavila i tramvajová doprava.
Levný kebab, drahé následky?
Provozovatelé tak museli celou akci předčasně ukončit. Z plánovaných soutěží o iPhone 18 Pro Max a cestu do Saúdské Arábie spojenou s muslimskou poutí umra sešlo také.
Majitel přitom nechal na slavnostní otevření připravit 45 masových jehel na kebab. Velká část zásob tak zůstala nevyužitá. Zbylé maso se proto rozhodl věnovat lidem bez domova.
Policie nyní prochází záběry z místa a snaží se zjistit, kdo se do násilností zapojil. Nepříjemnosti ale mohou čekat i samotného provozovatele. Úřady totiž další provoz podniku prozatím zakázaly a policie prověřuje, zda majitel nenese část odpovědnosti za nezvládnutou akci.
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