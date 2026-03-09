Jarní projížďka na motorce skončila tragicky: Lukáš s Eliškou nepřežili střet s autem

Autor: avi - 
9. března 2026
05:00

Při srážce motocyklu s osobním autem u Poteče zemřeli v pondělí odpoledne dva mladí lidé, řidič motorky a jeho spolujezdkyně. Záchranáři na místě bojovali o jejich život, ale zranění byla natolik vážná, že jim už nedokázali pomoci.

Na silnici I/57 u Poteče se v první březnové pondělí odpoledne střetl motocykl s osobním autem a následky hrozivé nehody jsou katastrofální. Mladý řidič motorky Lukáš P. a jeho přítelkyně Eliška S. na místě zemřeli. I přes včasný zásah záchranných složek už mladému páru nebylo pomoci.

Nehoda uzavřela hlavní tepnu

Silnice zůstala kvůli vyšetřování tragédie několik hodin uzavřená a policie musela dopravu na hlavní tepně ze Vsetína směrem k hraničnímu přechodu Brumov-Bylnice na Zlínsku odklánět na objízdné trasy. „V uvedeném úseku se střetlo osobní vozidlo s motocyklem, na kterém jel řidič se spolujezdkyní. I přes veškerou snahu záchranářů se jim bohužel nepodařilo pomoci a oba na místě podlehli svým zraněním,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče osobního auta negativní. „Okolnostmi této tragické události se zabývají zlínští kriminalisté,“ doplnila Trnková.

Smutek v srdcích nejbližších

Tragédie zasáhla nejen fotbalovou komunitu, ale i srdce rodiny a všech přátel. „Navždy zůstanete v našich srdcích i ve vzpomínkách. Luky, jednou si spolu zase ten fotbal zahrajeme. Nikdy nezapomeneme,“ loučí se dojatě spoluhráči z FK Poteč. Jejich odchod zanechal ve všech hlubokou bolest, která se jen těžko zahojí.

