Hrůzný útok v McDonaldu: Mladíkovi (20) chrstli olej z friťáku do tváře

Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Autor: Štepánka Grofová - 
9. června 2026
20:02

Šokující útok mezi zaměstnanci restaurace McDonald's vyšetřuje policie v Kalifornii. Vedoucí směny Jacob Smith utrpěl rozsáhlé popáleniny po zásahu horkým olejem a čeká ho náročná rekonvalescence. Útočník čelí několika závažným obviněním.

K incidentu došlo 30. května v restauraci McDonald's ve městě Yuba City v severní Kalifornii. Podle vyšetřovatelů na Jacoba znenadání zaútočil kolega Jalani Bluett (23). Po útoku z restaurace odešel ještě před příjezdem policie. Olej zasáhl mladíkův obličej, krk, ruku i záda. Utrpěl popáleniny druhého stupně na přibližně 22 procentech těla.

Čeká ho transplantace kůže

Jacob byl převezen do specializovaného popáleninového centra, kde podstupuje náročnou léčbu. Lékaři předpokládají, že bude muset absolvovat transplantaci kůže.

Jacobova matka Amber Smithová popsala okolnosti případu ve sbírce na platformě GoFundMe. Uvedla, že její syn pracoval v McDonald's několik let, postupně se vypracoval na pozici vedoucího směny a byl považován za spolehlivého zaměstnance. Ve svých dvaceti letech je navíc zasnoubený a plánoval společnou budoucnost se svou partnerkou.

„Srdce mi puklo, když se na mě podíval a zeptal se: Proč mi to udělal?“ napsala Smithová. Podle ní nyní rodina řeší nejen zdravotní následky útoku, ale také výpadek příjmů a náklady spojené s léčbou.

Děkoval za záchranu oka

Navzdory rozsahu zranění se Jacob snaží zůstat optimistický. „Nejsem smutný ani naštvaný a bolest mi nepřináší utrpení, protože vím, že je součástí uzdravení,“ v příspěvku pod sbírkou. Také poděkoval za podporu, které se mu dostává od rodiny, přátel i veřejnosti. Zvláštní vděčnost vyjádřil za to, že se lékařům podařilo zachránit jeho oko.

Policisté po podezřelém vyhlásili pátrání a zadrželi ho ještě několik hodin po útoku, píše CBS News. Bluett nyní čelí obvinění z útoku se smrtící zbraní, těžkého ublížení na zdraví a zohavení. O jeho dalším osudu rozhodne soud.

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Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.
Kolega polil Jacoba v McDonaldu fritovacím olejem.

Témata:
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Štepánka Grofová
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Zase negří huba útočila 🤦🏻

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