Opilce zastavila až zeď: Řidič po nehodě nadýchal přes dvě promile!
Obec Podbrezová na Slovensku se stala dějištěm nehody, která jen se štěstím neskončila tragédií. Mladý řidič tam po zběsilé jízdě narazil do zdi bytového domu. Police mu následně naměřila přes dvě promile. V autě s ním jeli ještě dva lidé a nehoda se neobešla bez zranění.
Za volantem seděl sedmadvacetiletý mladík, v autě s ním byla ještě 19 letá žena a 68 letý muž. Řidič se ulicemi zřejmě řídil velmi vysokou rychlostí a řízení už pak v jednu chvíli zkrátka nezvládl. Výsledkem byla silná kolize se zdí. „Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost podmínkám a po vyjetí mimo vozovku narazil do zdi bytového domu,“ popsala policie podle deníku Plus JEDEN DEŇ.
Starší muž neutrpěl žádná zranění, Mladší ženu museli po nehodě převézt do nemocnice. Vzhledem k tomu, jak auto po nehodě vypadá, je však s podivem, že nehoda nedopadal mnohem tragičtěji. Řidiči naměřili přes dvě promile alkoholu v krvi a na místě mu zabavili řidičský průkaz. Je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
