Danu zabil letící slunečník na terase restaurace: Smrt přímo před zraky manžela!

Danu zasáhl letící slunečník na terase restaurace, na místě zemřela
Dana Wingerová si užívala večeři s manželem a rodinou, náhlý poryv větru však zvedl do vzduchu nedaleký slunečník
Ten ji ve vysoké rychlosti zasáhl do oblasti krku a hlavy
Bohužel jí už nebylo pomoci a i navzdory příjezdu záchranářů na místě zemřela
Autor: Kamil Morávek - 
30. května 2026
05:00

Dana Wingerová z amerického státu Jižní Karolína v sobotu zemřela přímo před zraky manžela a několika dalších příbuzných. Na terase restaurace ve městě Summerton ji do krku zasáhl slunečník, který nadzvedl vítr. Bohužel už jí nebylo pomoci.

Dana si užívala poklidnou večeři s manželem Frankem a několika dalšími příbuznými na terásce restaurace Driftwood Grill. Silný poryv větru však z ničeho nic zvedl do vzduchu jeden ze slunečníků, který následně v letu zasáhl ženu do oblasti hlavy a krku a způsobil jí velmi vážná zranění. Přivolaní záchranáři jí už bohužel nedokázali pomoci.

„Upřímnou soustrast všem, které zasáhla včerejší tragédie způsobená extrémním počasím,“ napsala restaurace, kde k tragédii došlo, podle serveru BBC na dnes již smazanou facebookovou stránku. Personál má prý k dispozici konzultaci s psychologem. Policie celý incident vyšetřuje jako nehodu.

Danina smrt její rodinu nesmírně zasáhla. Hlavně manžela Franka, který vše viděl a nemohl své milované nijak pomoct. Veřejně za něj promluvil jeho syn Cameron. Nejprve všechny ujistil, že se tatínkovi v rámci možností daří dobře. „S Danou měli neuvěřitelně pozitivní vliv na své okolí (...) Ale to, že tu už s námi není, neznamená, že nebude žít dál v našich vzpomínkách,“ napsal podle deníku New York Post.

