Uštknutý muž z Teplicka dostal protijed až z Austrálie! Nejjedovatější had podobně napadl i dalšího chovatele

Chovateli z Teplicka pomohl protijed z Austrálie
Chovateli z Teplicka pomohl protijed z Austrálie
Jeffrey Leibowitz
Taipan menší
Taipan menší, nejjedovatější had světa.
Autor: jel - 
26. února 2026
09:49

V pondělí ráno řešili záchranáři na Teplicku nezvyklý případ uštknutí taipanem menším, nejjedovatějším hadem světa. Chovatel skončil ve vážném stavu v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a musel pro něj být přivezen protijed ze zahraničí. Ten pomohl a pacient je nyní mimo ohrožení života. Podobný případ se odehrál před dvěma lety v Jižní Karolíně. Chovatel natočil video, v němž říkal, že není třeba se hadů bát, pár hodin na to ho kousl taipan menší.

Chovatele z Teplicka had uštkl v neděli večer při krmení, muž však nevyrazil k lékaři a šel spát. Druhý den se jeho stav výrazně zhoršil a rodina přivolala záchranáře. Pacient skončil ve vážném stavu v nemocnici a potřebný protijed pro něj musel být převezen ze zahraničí, protože v Česku není dostupný. „Pacientovi byl podán antidoton (protijed, pozn. red.), po němž se jeho stav zlepšil a byl přeložen na běžné oddělení,“ sdělila Blesku mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková.

Ta doplnila, že si lék museli vyžádat od pracoviště v Německu, protože vzhledem k tomu, že se v Česku taipani nevyskytují, lék zde není dostupný. I do Německa musel být dovezen z Austrálie, domova taipanů. Mluvčí zdůraznila, že se jedná o běžný postup.

Uštknutí by usmrtilo i 62 lidí?!

Taipan menší se vyskytuje v Austrálii a jeho jediné uštknutí dokáže teoreticky usmrtit minimálně 62 dospělých lidí, obyčejně však pro člověka není příliš nebezpečný, protože žije většinou v neobydlených oblastech a je poměrně plachý. 

Podobný případ jako ten z Teplicka se odehrál před dvěma lety v americké Jižní Karolíně. Chovatel Jeffrey Leibowitz natáčel na sociální sítě videa, kde držel taipana menšího volně v rukou a nebezpečí bagatelizoval. „Není třeba se bát, pokud znáte jejich limity a využijete je,“ říkal podle WBTW ve videu. O několik hodin později po kousnutí právě tímto hadem skončil Leibowitz v nemocnici ve vážném stavu. Naštěstí přežil, v nemocnici ale strávil dva týdny.

Chovateli z Teplicka pomohl protijed z Austrálie
Chovateli z Teplicka pomohl protijed z Austrálie
Jeffrey Leibowitz
Taipan menší
Taipan menší, nejjedovatější had světa.

 

Témata:
uštknutíuštknutí hademtaipantaipan menšíČeskoAustrálieVšeobecná fakultní nemocnice v PrazenemocniceJižní Karolínaokres TepliceJedovatí hadipacientTeplice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trpělivost s vašimi prasečinami je u konce, paní Dopitová
Trpělivost s vašimi prasečinami je u konce, paní Dopitová
Aha!
Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život. Jaký je jejich návod na štěstí?
Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život. Jaký je jejich návod na štěstí?
Dáma.cz
Akční rodiče s dcerou procestovali 17 zemí ještě před jejími prvními narozeninami
Akční rodiče s dcerou procestovali 17 zemí ještě před jejími prvními narozeninami
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Nvidia dál těží z investic do umělé inteligence, zisk jí vzrostl téměř o sto procent
Nvidia dál těží z investic do umělé inteligence, zisk jí vzrostl téměř o sto procent
e15
Duda v Zimáku odpovídá Voráčkovi: Říkej si, co chceš, ale jdi ty mladý trénovat...
Duda v Zimáku odpovídá Voráčkovi: Říkej si, co chceš, ale jdi ty mladý trénovat...
iSport
Martin Bartkovský: Každej zas*anej únor je to furt to samý. Už čtyři roky...
Martin Bartkovský: Každej zas*anej únor je to furt to samý. Už čtyři roky...
Reflex
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Tip na výlet: Ke kostelíku svaté Rozálie, jejíž studánka údajně vyléčila slepotu
Lidé a země