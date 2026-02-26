Uštknutý muž z Teplicka dostal protijed až z Austrálie! Nejjedovatější had podobně napadl i dalšího chovatele
V pondělí ráno řešili záchranáři na Teplicku nezvyklý případ uštknutí taipanem menším, nejjedovatějším hadem světa. Chovatel skončil ve vážném stavu v pražské Všeobecné fakultní nemocnici a musel pro něj být přivezen protijed ze zahraničí. Ten pomohl a pacient je nyní mimo ohrožení života. Podobný případ se odehrál před dvěma lety v Jižní Karolíně. Chovatel natočil video, v němž říkal, že není třeba se hadů bát, pár hodin na to ho kousl taipan menší.
Chovatele z Teplicka had uštkl v neděli večer při krmení, muž však nevyrazil k lékaři a šel spát. Druhý den se jeho stav výrazně zhoršil a rodina přivolala záchranáře. Pacient skončil ve vážném stavu v nemocnici a potřebný protijed pro něj musel být převezen ze zahraničí, protože v Česku není dostupný. „Pacientovi byl podán antidoton (protijed, pozn. red.), po němž se jeho stav zlepšil a byl přeložen na běžné oddělení,“ sdělila Blesku mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková.
Ta doplnila, že si lék museli vyžádat od pracoviště v Německu, protože vzhledem k tomu, že se v Česku taipani nevyskytují, lék zde není dostupný. I do Německa musel být dovezen z Austrálie, domova taipanů. Mluvčí zdůraznila, že se jedná o běžný postup.
Uštknutí by usmrtilo i 62 lidí?!
Taipan menší se vyskytuje v Austrálii a jeho jediné uštknutí dokáže teoreticky usmrtit minimálně 62 dospělých lidí, obyčejně však pro člověka není příliš nebezpečný, protože žije většinou v neobydlených oblastech a je poměrně plachý.
Podobný případ jako ten z Teplicka se odehrál před dvěma lety v americké Jižní Karolíně. Chovatel Jeffrey Leibowitz natáčel na sociální sítě videa, kde držel taipana menšího volně v rukou a nebezpečí bagatelizoval. „Není třeba se bát, pokud znáte jejich limity a využijete je,“ říkal podle WBTW ve videu. O několik hodin později po kousnutí právě tímto hadem skončil Leibowitz v nemocnici ve vážném stavu. Naštěstí přežil, v nemocnici ale strávil dva týdny.
