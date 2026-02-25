Smrtící virus u divočáků děsí pejskaře: Při nákaze hrozí rychlý úhyn a lék neexistuje
Na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku se objevily případy Aujeszkyho choroby u divokých prasat. Pro psy a kočky znamená nákaza téměř jistou smrt. Léčba neexistuje a úhyn může nastat během několika hodin až dnů. Veterináři vyzývají majitele k maximální opatrnosti.
Na východě Čech i na Vysočině evidují veterináři nové případy nebezpečné Aujeszkyho choroby (tzv. pseudovzteklina) u divokých prasat. Virus se podle informací Státní veterinární správy (SVS) potvrdil například v honitbách Lány u Bylan a Miřetice na Chrudimsku. Monitoring probíhá průběžně také na Havlíčkobrodsku.
Pro člověka nepředstavuje nákaza riziko, pro psy a kočky však znamená rozsudek smrti. Jakmile se domácí mazlíček dostane do kontaktu s nakaženým divočákem, jeho krví, slinami či syrovým masem, šance na přežití je nulová. Léčba totiž neexistuje. Veterináři i myslivci proto apelují na chovatele, aby psy nepouštěli volně do míst s výskytem černé zvěře.
Riziko hrozí zejména v křovinách nebo na okrajích lesů, kde může zvíře narazit na uhynulý kus. Infekce se přenáší velmi snadno – stačí krátký kontakt s tělními tekutinami. Podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka je zásadní také správné zacházení s masem z divočáků. „Jelikož vysoké teploty virus spolehlivě ničí, je nutné tepelné ošetření takového masa,“ upozornil. Nejčastější příčinou nákazy domácích zvířat bývá právě syrové maso nebo přímý kontakt s uloveným prasetem.
První příznaky se u psa objevují už během několika dnů. Zvíře je neklidné, trpí intenzivním svěděním a může se až manicky škrábat. Onemocnění připomíná vzteklinu. Smrt přichází obvykle mezi 6 a 96 hodinami od propuknutí příznaků.
Odborníci zároveň uklidňují, že pozitivní test u divočáka nemusí automaticky znamenat akutní hrozbu. Výsledek může pouze potvrdit, že zvíře infekci prodělalo v minulosti. Přesto platí jediné bezpečné pravidlo: žádné syrové maso z divočáků a žádný kontakt domácích mazlíčků s černou zvěří.
Aujeszkyho choroba je virové onemocnění, jehož přirozeným hostitelem je prase. To dokáže infekci přežít, jiné druhy savců však obvykle hynou. Člověk ani primáti se podle odborníků nenakazí.
