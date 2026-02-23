Chovatele na Teplicku uštkl nejjedovatější had světa: Boj o život!

Taipan menší, nejjedovatější had světa. (ilustrační foto)
Taipan menší, nejjedovatější had světa. (ilustrační foto)  (Autor: Zbyněk Schnapka)
Autor: btk - 
23. února 2026
15:09

Převoz do nemocnice si v pondělí vyžádal nevšední případ na Teplicku. Chovatele při krmení uštkl had! Podle všeho mělo jít o taipana menšího. 

K incidentu mělo dojít už v neděli v podvečer. Problémy začal mít chovatel až druhý den ráno. „Mohu potvrdit, že záchranáři dnes zasahovali u případu závažné otravy po uštknutí hadem. Pacient byl převezen do teplické nemocnice,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Pacient ve stavu ohrožení života následně skončil na specializovaném pracovišti v nemocnici v Praze.

Podle informací CNN Prima News mělo jít o taipana menšího, který je označován za nejjedovatějšího hada na světě. Kořist po kousnutí prožívá nepředstavitelnou agónii, had má přitom dost jedu na zabití 100 dospělých lidí.

Video  Horor na toaletě: Zmije v míse číhala na obyvatele bytu v Jablonné nad Orlicí  - Hasiči Jablonné nad Orlicí
Video se připravuje ...

Témata:
nemocniceuštknutízáchranachovatelokres TepliceJedovatí hadiÚstecký kraj
Karel Salaj ( 23. února 2026 16:07 )

To jako nejjedovatější had a dva dny chovatel nic nepozoroval, nějaké divné...

Zobrazit celou diskusi
