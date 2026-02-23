Chovatele na Teplicku uštkl nejjedovatější had světa: Boj o život!
Převoz do nemocnice si v pondělí vyžádal nevšední případ na Teplicku. Chovatele při krmení uštkl had! Podle všeho mělo jít o taipana menšího.
K incidentu mělo dojít už v neděli v podvečer. Problémy začal mít chovatel až druhý den ráno. „Mohu potvrdit, že záchranáři dnes zasahovali u případu závažné otravy po uštknutí hadem. Pacient byl převezen do teplické nemocnice,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Prokop Voleník. Pacient ve stavu ohrožení života následně skončil na specializovaném pracovišti v nemocnici v Praze.
Podle informací CNN Prima News mělo jít o taipana menšího, který je označován za nejjedovatějšího hada na světě. Kořist po kousnutí prožívá nepředstavitelnou agónii, had má přitom dost jedu na zabití 100 dospělých lidí.
To jako nejjedovatější had a dva dny chovatel nic nepozoroval, nějaké divné...