Vrah v Domaslavicích zabil tátu Jiřího a syna Honzíka (†5): Dostal doživotí!

Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Autor: ČTK - 
14. ledna 2026
12:05

Muž, který předloni v prosinci v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce Jiřího a pětiletého syna Honzíka a vážně zranil svou matku Janu, si odpyká doživotní trest. Ve středu mu ho pravomocně potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. 

Obžalovaný se k činu přiznal, hájí se tím, že byl ve stavu změněného vědomí. Znalci to však vyloučili. Součástí trestu je i uložení zabezpečovací detence.

Tragédie se stala v rekreační chatě na Teplicku na konci prosince 2024 poté, co Jana obžalovaného vyzvala, aby nekouřil vevnitř a šel ven. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak vzal z kuchyňské linky nůž a zasadil matce nejméně 18 ran. Manželce na pomoc přiběhl její muž, syn zaútočil i na něj. Zasadil mu nejméně 30 ran. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého Honzíka. Jana útok přežila, její manžel a vnouček zemřeli na místě.

Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil
Muž v Domaslavicích na Teplicku nožem usmrtil své dítě a otce, matku těžce zranil

Témata:
vraždaotecsynVrchní soud v Prazeokres TeplicedoživotíDomaslaviceTepliceHáj u Duchcova
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

adref ( 14. ledna 2026 13:18 )

Souhlasím!!!

Uživatel_5639498 ( 14. ledna 2026 12:46 )

Máte PRAVDU! U takovýchto činů snad nemůže dojít k justičnímu omylu! A nějaká pseudohumanita? A on snad byl humánní? Lump, který ubodal tátu a syna a pobodal matku? 👎👎👎👎

stařec ( 14. ledna 2026 12:37 )

Je třeba obnovit trest smrti a ne takového zmetka spoustu roků živit!!!!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud