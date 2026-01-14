Vrah v Domaslavicích zabil tátu Jiřího a syna Honzíka (†5): Dostal doživotí!
Muž, který předloni v prosinci v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce Jiřího a pětiletého syna Honzíka a vážně zranil svou matku Janu, si odpyká doživotní trest. Ve středu mu ho pravomocně potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze.
Obžalovaný se k činu přiznal, hájí se tím, že byl ve stavu změněného vědomí. Znalci to však vyloučili. Součástí trestu je i uložení zabezpečovací detence.
Tragédie se stala v rekreační chatě na Teplicku na konci prosince 2024 poté, co Jana obžalovaného vyzvala, aby nekouřil vevnitř a šel ven. Muž jí podle rozsudku nejprve hodil do obličeje pepř, pak vzal z kuchyňské linky nůž a zasadil matce nejméně 18 ran. Manželce na pomoc přiběhl její muž, syn zaútočil i na něj. Zasadil mu nejméně 30 ran. S kuchyňským nožem se pak útočník obrátil na nezletilého Honzíka. Jana útok přežila, její manžel a vnouček zemřeli na místě.
