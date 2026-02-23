Nechutná šikana ve Velkém Oseku: Skupina chlapců osahávala spolužáka na záchodcích!

ilustrační ffoto
ilustrační ffoto  (Autor: Profimedia.cz - ilustrace)
Autor: sgr - 
23. února 2026
14:28

Vedení Masarykovy základní školy ve Velkém Oseku muselo řešit mimořádně závažný případ šikany. Čtyři žáci na školních toaletách obklíčili svého spolužáka, tři z nich jej začali osahávat, zatímco čtvrtý přihlížel. Stihl je nejvyšší možný trest.

Škola se o hanebném činu dozvěděla od matky poškozeného chlapce. Ředitelka Zuzana Strejčková si následně předvolala všechny zúčastněné. Během pohovoru se žáci ke svému jednání přiznali, načež byly vyvozeny důsledky. Proti trojici hlavních aktérů bylo uplatněno nejpřísnější možné kázeňské opatření, které škola v tuto chvíli smí udělit – důtka ředitelky. Přihlížející chlapec obdržel důtku třídního učitele.

S ohledem na to, že jde o žáky povinné školní docházky, nepřichází v úvahu vyloučení. Ředitelka Kolínskému deníku otevřeně popsala, že ji celá situace rozčílila. Poškozený chlapec se prý od zbytku kolektivu mírně liší a proto se stal snadným cílem.

„Bohužel k tomu došlo. My jsme to samozřejmě řešili a aktéři dostali kázeňské opatření. Řešili jsme to i s jejich rodiči,“ uvedla Strejčková a dodala, že tvrdší postih, jako je dvojka z chování, může být udělen až na konci pololetí. 

Šikana však není první negativní událostí spojenou s touto institucí. Loni v červnu došlo k poničení příměstského autobusu a také interiérů školy. Podle informací serveru Kolínský deník se přitom mělo jednat o stejnou skupinu, jež se nyní dopustila šikany na spolužákovi.

Video  Kevina (16) ve slovenské Skalici brutálně napadla skupina teenagérů.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Témata:
chlapectoaletyosaháváníspolužácizáchodyředitelka školytoaletašikanaVelký Osek
Video se připravuje ...
