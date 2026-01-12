Další oběť mrazivého počasí? U nemocnice v Budějovicích ležela mrtvola
Poblíž českobudějovické nemocnice našli v pondělí mrtvého muže, který patrně zemřel na podchlazení. Cizí zavinění přivolaný koroner vyloučil.
Mrtvý muž byl nalezen ráno poblíž areálu nemocnice. „Totožnost muže zjišťujeme,“ uvedl policejní mluvčí Miroslav Šupík. Teploty na jihu Čech se už několik dní drží pod bodem mrazu. V pondělí například naměřili na Šumavě minus 30 stupňů Celsia. Ráno se teploty prakticky po celém kraji blížily k hranici minus 20 stupňů Celsia.
Mrtvého muže, pravděpodobně bezdomovce, našli minulý týden ve čtvrtek na ulici v Táboře. Policie uvedla, že nelze vyloučit úmrtí na následky podchlazení nebo omrznutí. V mrazivém počasí zemřel i bezdomovec na Teplicku, ke kterému byli záchranáři přivolaní minulý týden v pondělí. Následující den našli mrtvého člověka bez domova v brněnské městské části Židenice. Silné mrazy trvají v Česku už několik dní.
