Mráz v Česku má už čtyři oběti: Uhoření v autě i tělo v šachtě

V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
Autor: ČTK, btk - 
9. ledna 2026
14:14

Mrazivé dny v Česku si vybírají své oběti. Na ulici už policisté našli několik mrtvol! Jeden muž dokonce uhořel v autě. Dalšího našli na lavičce. Neziskové organizace volají o pomoc. Dění kolem současné meteorologické situace sledujeme i na Blesk.cz online

Mráz v Česku si za několik dní vybral už čtvrtou oběť. V noci na čtvrtek zemřel v pražské Edisonově ulici nedaleko Hostivařské přehrady muž při požáru osobního auta. Podle policistů se zřejmě jednalo o muže bez domova, který v autě přespával. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Muž se pravděpodobně udusil kouřem. Příčinu úmrtí má ověřit nařízená pitva.

Dalšího mrtvého muže našli policisté v Táboře. Muž využíval jako zázemí šachtu na ulici. „K jeho vyproštění z místa nálezu byli přivoláni hasiči a přivolaný lékař neshledal známky cizího zavinění,“ uvedla mluvčí. Přesné příčiny úmrtí zatím nejsou známé. Kromě možného umrznutí nelze vyloučit ani jiné zdravotní komplikace.

V mrazivém počasí zemřel i bezdomovec na Teplicku. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Mrtvolu jiného člověka bez domova našli v úterý odpoledne v Brně.

Lidi bez přístřeší v těchto dnech kontrolují ve městech strážníci, mimo jiné je upozorňují na možnost strávit noc v objektech některé ze sociálních organizací.

Na pomoc vyrazila i řada neziskových organizací. „Máte doma věci, které už nepoužijete, ale někomu jinému zachrání zdraví? Aktuálně nejvíce potřebujeme: Spacáky, bundy, mikiny, ponožky, rukavice… Deky a přikrývky,“ uvedla na sítích například organizace Mezi4stěny. Na žádost o pomoc přitom štědří lidé rychle zareagovali. 

Video  Děsivé snímky z parkoviště v Petrovicích: Neznámý muž uhořel v autě!  - David Malík
Video se připravuje ...

V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.
V autě v pražské Edisonově ulici zemřel muž.

Témata:
autosmrtbezdomovcivýstrahaČeskonezisková organizaceTáboroběť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud