Mráz v Česku má už čtyři oběti: Uhoření v autě i tělo v šachtě
Mrazivé dny v Česku si vybírají své oběti. Na ulici už policisté našli několik mrtvol! Jeden muž dokonce uhořel v autě. Dalšího našli na lavičce. Neziskové organizace volají o pomoc. Dění kolem současné meteorologické situace sledujeme i na Blesk.cz online.
Mráz v Česku si za několik dní vybral už čtvrtou oběť. V noci na čtvrtek zemřel v pražské Edisonově ulici nedaleko Hostivařské přehrady muž při požáru osobního auta. Podle policistů se zřejmě jednalo o muže bez domova, který v autě přespával. ČTK to řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Muž se pravděpodobně udusil kouřem. Příčinu úmrtí má ověřit nařízená pitva.
Dalšího mrtvého muže našli policisté v Táboře. Muž využíval jako zázemí šachtu na ulici. „K jeho vyproštění z místa nálezu byli přivoláni hasiči a přivolaný lékař neshledal známky cizího zavinění,“ uvedla mluvčí. Přesné příčiny úmrtí zatím nejsou známé. Kromě možného umrznutí nelze vyloučit ani jiné zdravotní komplikace.
V mrazivém počasí zemřel i bezdomovec na Teplicku. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Mrtvolu jiného člověka bez domova našli v úterý odpoledne v Brně.
Lidi bez přístřeší v těchto dnech kontrolují ve městech strážníci, mimo jiné je upozorňují na možnost strávit noc v objektech některé ze sociálních organizací.
Na pomoc vyrazila i řada neziskových organizací. „Máte doma věci, které už nepoužijete, ale někomu jinému zachrání zdraví? Aktuálně nejvíce potřebujeme: Spacáky, bundy, mikiny, ponožky, rukavice… Deky a přikrývky,“ uvedla na sítích například organizace Mezi4stěny. Na žádost o pomoc přitom štědří lidé rychle zareagovali.
