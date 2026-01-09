ONLINE: Husté sněžení v Česku a dopravní kolaps v Praze! Problémy mají auta i tramvaje

Aktualizováno -
9. ledna 2026
11:44
Autor: ČTK, simao - 
9. ledna 2026
06:39

Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého, Středočeského kraje a Prahu postupuje od dnešního rána intenzivní sněžení. Meteorologové vydali i aktuální výstrahu. Přibývá i nehod, sněžení komplikuje dopravu nejen v Plzeňském kraji, kde se srazilo auto se sanitkou. Velké potíže nastaly i v Praze. Dění kolem dopravních komplikací a sněžení sledujeme na Blesk.cz online. 

  • Sněžení bude postupovat přes kraje od západu dále k severovýchodu. Meteorologové ráno varovali, že v pásu zasahující Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský, Ústecký a Středočeský kraj a Prahu intenzivně sněží.
  • Už předem upozornili, že husté sněžení a snížená viditelnost může způsobit problémy během ranní dopravní špičky.
  • Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Silničářům, kteří vyslali do terénu všechnu dostupnou techniku, způsobili problémy uvízlé kamiony i bezohlední řidiči. 
  • Dálnice D8 je na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu uzavřená, kamiony uvízly kvůli kluzké vozovce
  • Kamiony uvízlé v kopci zastavily provoz na dálnici D5 mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu.
  • Dálnici D6 na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela pro změnu nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. „Nákladní vůz se dostal do smyku a další dvě vozidla pak nedobrzdila, došlo k další nehodě,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

  • Hlášeny jsou nehody řidičů, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Například v Dolanech na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou.

  • V Praze měly dopoledne kvůli silnému sněžení problémy automobily, autobusy i tramvaje. Kamiony zablokovaly některé vytížené komunikace - mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most, Spořilovskou i Kbelskou ulici, omezený provoz byl i na pražském dálničním okruhu.

  • Tramvaje víc než hodinu nejezdily mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvízlé kamiony, někde výhybky zapadaly sněhem.

  • Problémy měla MHD také v dalších kopcovitých místech. Některé příměstské autobusové linky, spojující metropoli se středočeskými obcemi, byly zkráceny, jiné nabraly velké zpoždění.

  • Pražské letiště dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu. Lety mohly nabírat půlhodinová až hodinová zpoždění. Dopoledne byly zrušeny dva odlety z ruzyňského letiště, a to do Amsterodamu a Londýna.

Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku

Silné sněžení v Česku - leden 2026
Datum:
9. 1. 2026
13:11
9. 1. 2026

Mrazivé počasí posledních dnů si řada zvířat ve zlínské zoologické zahradě užívá. Nízké teploty jim nevadí, naopak vychutnávají hrátky ve sněhu. Dovádí například šelmy, které mají teplý kožich a tukovou vrstvu, sníh mají rádi i papoušci nestoři kea, kteří se vyskytují vysoko v horách, pandy červené či lamy vikuně, řekl dnes ČTK zoolog Václav Štraub.

Tučňáci v mrazivém počasí ve zlínské zoologické zahradě, 8. ledna 2026, Zlín. Tučňáci v mrazivém počasí ve zlínské zoologické zahradě, 8. ledna 2026, Zlín. Tučňáci v mrazivém počasí ve zlínské zoologické zahradě, 8. ledna 2026, Zlín. Tučňáci v mrazivém počasí ve zlínské zoologické zahradě, 8. ledna 2026, Zlín. Tučňáci v mrazivém počasí ve zlínské zoologické zahradě, 8. ledna 2026, Zlín.
13:02
9. 1. 2026

Pražští silničáři budou následky dnešního sněžení v ulicích uklízet po celý den. Pokračovat zřejmě budou i o víkendu, uvedla mluvčí správy komunikací.

12:37
9. 1. 2026

Silničáři v posledních třech hodinách vyjeli prohrnout a ošetřit silnice hlavně na Jičínsku, Trutnovsku, v západní části Hradecka a na Rychnovsku. Hasiči od dnešního rána zasahovali u tří dopravních nehod.

12:35
9. 1. 2026

V Olomouci-Holici dnes kvůli silnému mrazu praskl vodovodní přivaděč a do několika ulic přestala proudit pitná voda. Moravská vodárenská zajistila náhradní zásobování obyvatel pomocí pojízdné cisterny. Dodávka pitné vody má být v této části města obnovena odpoledne. 

12:30
9. 1. 2026

Ve Vinohradské ulici byl obnoven provoz tramvají, stejně tak mezi Náměstím Míru a Vršovicemi. Sněžení provoz ochromilo asi na 70 minut. Problémy přetrvávají v autobusové dopravě. Například linka 177 je odkloněna mimo sídliště Na Košíku a linka 209 je zkrácená o úsek Koloděje - Nádraží Uhříněves. Komplikace jsou nadále i v Radotíně a okolí. 

12:25
9. 1. 2026

Děti v pražských mateřských školách dnes díky sněžení jezdily venku na bobech, stavěly sněhuláky nebo si hrály na školních zahradách. Provoz školek sněhová nadílka neomezila, zařízení fungovala v běžném režimu. 

12:14
9. 1. 2026

Policisté v Ústeckém kraji zaznamenali do 10:00 zhruba 30 dopravních nehod. Největší problémy mají nákladní vozidla, řada z nich uvízla ve stoupáních a blokují provoz, řidiči zároveň hlásí nesjízdné komunikace, řekla ČTK mluvčí krajské policie Veronika Hyšplerová.

Dopravní situace na dálnici D1 u Rosic na Brněnsku, 9. ledna 2026. Dopravní situace za hustého sněžení u Rosic na Brněnsku, 9. ledna 2026.
11:59
9. 1. 2026

V Libereckém kraji sněží, i na hlavních tazích leží rozbředlý sníh, který může klouzat. Problémy mohou mít hlavně kamiony ve stoupání, silničáři proto v 11:00 uzavřeli pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. 

11:43
9. 1. 2026

D8 je na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu uzavřená, kamiony uvízly kvůli kluzké vozovce. Provoz na D6 na 4. km už je obnoven.

 

11:34
9. 1. 2026

Policie na sociální síti X sdílela aktuální fotografii z 50. kilometru na dálnici D1. Řidičům dopoučila, aby se dané trase vyhnuli. 

10:41
9. 1. 2026

V Ústeckém kraji se v hustém sněžení tvoří kolony na D8 od Lovosic ve směru na Německo. Přibývá nehod, zavřená je cesta z Litvínova na Klíny

10:28
9. 1. 2026

Pražské letiště dnes dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu. Lety mohou nabírat půlhodinová až hodinová zpoždění. Pravidelně vyjíždí technika pro úklid drah od sněhu. Dopoledne byly zrušeny dva odlety z ruzyňského letiště, a to do Amsterodamu a Londýna, sdělila mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.

„Létá se, ale máme omezený počet příletů za hodinu během celého rána a dopoledne, a to z toho důvodu, abychom stihli uklízet hlavní vzletovou dráhu pro bezpečné přistání a vzlety letadel,“ uvedla Hejtmánková. Na letišti vzhledem k počasí neprodleně spustili úklid drah, odbavovacích ploch a dalších silnic v celém areálu, aby byly sjízdné i příjezdové cesty v okolí letiště a parkoviště. „Prioritou je v první řadě úklid ranveje a pojezdových drah pro letadla, na které od rána vyjížděla již několikrát kolona speciální techniky,“ dodala Hejtmánková.

Pražské letiště zasypané sněhem, 9. ledna 2026 Pražské letiště zasypané sněhem, 9. ledna 2026 Pražské letiště zasypané sněhem, 9. ledna 2026
10:26
9. 1. 2026

Situace v Praze je s přibývajícím sněhem čím dál horší. Kamiony v blokují mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most, policisté řeší několik hromadných nehod. Nejezdí tramvaje mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvízlé kamiony. Problémy má MHD také v dalších kopcovitých lokalitách. Cestující v hromadné dopravě tak musí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadly sněhem, jinde na kolejích uvízla auta. Některé příměstské autobusové linky jsou zkráceny.

Kamion zablokoval Vinohradskou ulici v Praze, 9. ledna 2026 Kamion zablokoval Vinohradskou ulici v Praze, 9. ledna 2026 Kamion zablokoval Vinohradskou ulici v Praze, 9. ledna 2026
10:13
9. 1. 2026

Na středočeských silnicích jsou desítky dopravních nehod, postupně přibývá uvízlých nákladních aut. V terénu je veškerá technika silničářů.

Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026
09:51
9. 1. 2026

Policisté uvedli, že od šesti od rána do cca 9:30 se v Praze stalo zhruba 30 nehod. „Aktuálně z důvodu špatné sjízdnosti je ulice Spořilovská neprůjezdná a ulice Kbelská z důvodu dopravní nehody dvou nákladních vozidel taktéž neprůjezdná,“ dodali.

09:43
9. 1. 2026

Hasiči začínají vyprošťovat kamion, který po nehodě skončil na boku a blokuje dálnici D6 u Tuchoměřic. Dálnice je stále zavřená.

Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026
09:21
9. 1. 2026

Kvůli kamionům museli policisté uzavřít ulici Spořilovská v Praze - náklaďáky stojí v kopci a blokují provoz.

09:20
9. 1. 2026

V Jeremiášově ulici v Praze se na křížení s Plzeňskou srazilo několik aut. Jde o jednu z mnoha nehod, kterou policisté v pátek ráno v hlavním městě řeší.

Video Nehoda v Jeremiášově ulici v Praze, 9. ledna 2026 - Aktu.cz
Video se připravuje ...
Nehoda v Jeremiášově ulici v Praze, 9. ledna 2026
09:02
9. 1. 2026

Silnice v Praze jsou zasněžené, průjezdné se zvýšenou opatrností. 

Video Sněžení v Praze, 9. ledna 2026 - Blesk.cz - David Malík
Video se připravuje ...
Sněžení v Praze, 9. ledna 2026 Sněžení v Praze, 9. ledna 2026
08:58
9. 1. 2026

Dnes v 11.00 hodin bude na základě předpovědi intenzivniho sněžení uzavřen úsek silnice č. I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovem včetně hraničního přechodu Polska, uvedla policie na sociální síti X. Změna se týká nákladní dopravy nad 3,5t s výjimkou autobusů.

08:49
9. 1. 2026

Policie uzavřela kvůli hustému sněžení a neukázněným řidičům pro nákladní dopravu cestu z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána. ČTK to řekla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Kamiony zablokovaly cestu silničářům, kteří nemohou pokračovat v údržbě hlavního tahu do sousední země. Sněžení komplikuje dopravu také na Lounsku, Mostecku a hustě sněží už i v dalších částech Ústeckého kraje.

Ranní sněžení v Česku. (9. 1. 2026) Ranní sněžení v Českých Budějovicích. (9. 1. 2026)
08:32
9. 1. 2026

Také na jihu Čech od rána sněží, což může na některých místech komplikovat dopravu. Silničáři udržují vozovky na území celého kraje, v terénu mají veškerou možnou techniku. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund.

„Situace je stejná prakticky na celém území kraje. Nejvíce samozřejmě sněží na Šumavě, což ale odpovídá předpovědi meteorologů,“ uvedl. Dodal, že řidiči však musí být obezřetní na vozovkách na všech úrovních. „Platí to od dálnice až po silnice nejnižších tříd,“ řekl dispečer.

Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026) Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026) Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026) Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026)
08:30
9. 1. 2026

Počasí komplikuje i hromadnou dopravu, podle webu Pražské integrované dopravy jsou aktuálně omezené linky 311, 482, 590, 628 a 630.

08:29
9. 1. 2026

Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, v části kraje sněží, nejvíc na Kladensku a Benešovsku, kde je aktuálně v terénu 57 sypačů. ČTK to za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje řekl Josef Holek. Policie zatím výraznější komplikace v dopravě neeviduje, situace se ale může změnit, řekla ČTK před 07:00 krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

„Na oblastech Kladno a Benešov evidujeme sněhové přeháňky se zvětšující se intenzitou. Na oblasti Kutná Hora se přeháňky začínají projevovat pozvolna,“ uvedl Holek. Na Kladensku je v terénu 29 sypačů, na Benešovsku 28 sypačů, na Kutnohorsku šest sypačů. „Vzhledem k postupující sněhové frontě se dá předpokládat během následujících hodin nasazení většího počtu techniky na oblastech Kutná Hora a Mnichovo Hradiště, kde je zatím relativní klid,“ doplnil Holek.

„Od 02:00 do 06:45 máme zhruba deset dopravních nehod, což není nic výjimečného, ale situace se může změnit,“ řekl Suchánková. Na Berounsku o obce Železná havarovalo před 06:00 osobní auto, řidič je podle Suchánkové při vědomí. Zda nehoda souvisí s počasím, policie zatím nemůže potvrdit.

08:28
9. 1. 2026

Bez větších problémů se zatím mohou vydat řidiči na silnice v Olomouckém kraji, další sníh by měl pokrýt vozovky zřejmě nejdříve během dnešního poledne. Silnice prvních tříd jsou tak dnes ráno holé, suché a vymrzlé. Se sněhem však musejí počítat řidiči na vedlejších vozovkách na Jesenicku nebo na silnicích ošetřovaných inertně posypem drtí na Šumpersku, řekli dnes ČTK dispečeři silnic. Teploty v kraji klesly hluboko pod bod mrazu, na Šumpersku bylo dnes ráno minus 20 stupňů.

„Sněhové přeháňky na Šumpersku čekáme kolem oběda, napadnout má maximálně tři centimetry. Silnice jsou v okrese nyní suché a vymrzlé, na inertních vozovkách leží ujetá zledovatělá vrstva sněhu kryta posypem,“ řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic.

