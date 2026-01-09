ONLINE: Husté sněžení v Česku a dopravní kolaps v Praze! Problémy mají auta i tramvaje
Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého, Středočeského kraje a Prahu postupuje od dnešního rána intenzivní sněžení. Meteorologové vydali i aktuální výstrahu. Přibývá i nehod, sněžení komplikuje dopravu nejen v Plzeňském kraji, kde se srazilo auto se sanitkou. Velké potíže nastaly i v Praze. Dění kolem dopravních komplikací a sněžení sledujeme na Blesk.cz online.
- Sněžení bude postupovat přes kraje od západu dále k severovýchodu. Meteorologové ráno varovali, že v pásu zasahující Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský, Ústecký a Středočeský kraj a Prahu intenzivně sněží.
- Už předem upozornili, že husté sněžení a snížená viditelnost může způsobit problémy během ranní dopravní špičky.
- Policie řešila zejména v západních, severních a středních Čechách a v Praze desítky nehod. Silničářům, kteří vyslali do terénu všechnu dostupnou techniku, způsobili problémy uvízlé kamiony i bezohlední řidiči.
- Dálnice D8 je na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu uzavřená, kamiony uvízly kvůli kluzké vozovce.
- Kamiony uvízlé v kopci zastavily provoz na dálnici D5 mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu.
- Dálnici D6 na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela pro změnu nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. „Nákladní vůz se dostal do smyku a další dvě vozidla pak nedobrzdila, došlo k další nehodě,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
-
Hlášeny jsou nehody řidičů, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Například v Dolanech na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou.
-
V Praze měly dopoledne kvůli silnému sněžení problémy automobily, autobusy i tramvaje. Kamiony zablokovaly některé vytížené komunikace - mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most, Spořilovskou i Kbelskou ulici, omezený provoz byl i na pražském dálničním okruhu.
-
Tramvaje víc než hodinu nejezdily mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvízlé kamiony, někde výhybky zapadaly sněhem.
-
Problémy měla MHD také v dalších kopcovitých místech. Některé příměstské autobusové linky, spojující metropoli se středočeskými obcemi, byly zkráceny, jiné nabraly velké zpoždění.
-
Pražské letiště dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu. Lety mohly nabírat půlhodinová až hodinová zpoždění. Dopoledne byly zrušeny dva odlety z ruzyňského letiště, a to do Amsterodamu a Londýna.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Za vše jsou odpovědní lidé a to, jakou vypouštějí uhlíkovou stopu. Pokud se nám nepodaří snížit produkci skleníkových plynů na minimum, tak to bude jen horší!