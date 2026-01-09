„Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v ČR,“ upozornil při zveřejnění pátrací relace mluvčí policie David Chaloupka.

Slyšeli křik a zavolali policii: Díky všímavým lidem školák (12) z Halenkovic únos přežil

Chalupa, ve které byl držen unesený chlapec, a policisté
O pár dnů později mohl stejný mluvčí přinést uklidňující zprávu. „Děkujeme veřejnosti i sdělovacím prostředkům za pomoc při pátrání po pohřešované ženě. I díky množství podnětů se dnes pohřešovanou podařilo vypátrat v sousední zemi, je nezraněná a v pořádku,“ ujistil Chaloupka.

VIDEO: Seniora zaskočily u Mokré-Horákov zdravotní problémy při procházení lesa. Zachránili ho policisté. 

