„Žena má sníženou schopnost komunikace, není schopna si říci o pomoc a může mít i problémy s orientací. Dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky, takže se může nacházet kdekoli v ČR,“ upozornil při zveřejnění pátrací relace mluvčí policie David Chaloupka.
VIDEO: Seniora zaskočily u Mokré-Horákov zdravotní problémy při procházení lesa. Zachránili ho policisté.
Seniora zaskočily u Mokré-Horákov zdravotní problémy při procházení lesa. Zachránili ho policisté. (prosinec 2025) Policie ČR